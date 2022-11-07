黎諾懿默認百萬續約無綫兩年

【明報專訊】黎諾懿、麥美恩、蘇麗珊與李麗蕊首次合作，與多名朋友參與港台兒童廣播劇《畢得鳥劇場》，昨日在記者會表示錄音過程好玩。效力無綫20年的黎諾懿被指約滿有意離巢，獲高層曾志偉出面挽留，以百萬酬勞續約兩年，他承認已續兩年新約，沒否認百萬酬勞之說，還暗示嫌少，黎諾懿說：「網民好叻又心水清，幫我計續約兩年獲百萬的話，每個月得4萬左右，數目不多。不是志偉出面斟，我是跟樂小姐（樂易玲）傾。做演員做得耐，未來想參與多些節目監製，但未想過要取代C君（鄭詩君）在J2台的職位。」並透露構思的新節目準備明年推出。

有傳黎諾懿會參與明年1月大騷《慈善星輝仁濟夜》，他稱未接獲通知，亦沒太大信心做直播大騷，反而想挑戰執導劇集。黎諾懿升呢監製，承認壓力增加，自爆監製首個綜藝節目《仨心友行2》蝕做，要倒貼找數，「做監製要學識理財，拍《仨心2》不識計預算，超支10多萬。現在經濟環境差，好難叫客戶贊助或公司代支，唯有用人工補貼，當交學費」。他慶幸之後監製3個節目已沒超支。

麥美恩有追求者 不排除閃婚

35歲麥美恩春風滿面，單身多時的她承認有追求者，是經朋友介紹的圈外人。她甜笑說男方未過3個月試用期，「不是林盛斌介紹，我靠自己，觀察中，想感情穩定些才敢帶見家長，家人有催婚。我已在『中女線』，不排除閃婚，有心理準備做媽咪」。她計劃聖誕節回加國休息兼探親，會放風試探男方反應，借機測試追求誠意。

記者：林蘊兒