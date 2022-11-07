龐景峰自愧追女不如老竇 錢小豪怕湊孫唔恨做爺爺

【明報專訊】錢小豪與兒子龐景峰、陳嘉桓、敖嘉年及張新悅等，昨日出席模擬賽車慈善活動。錢小豪透露原本與龐景峰及20歲幼子錢穎德，3父子同場作賽，但錢穎德臨時要開班教泰拳缺席。錢小豪稱在幼子8歲起，便帶他到賽車場見識，從小培養兒子興趣，又贈對方一輛戰車，賽車成為父子間溝通話題。錢小豪笑言俗語有云落場無父子，「鬥車時我都會讓阿仔贏，父子一齊運動，感情更深厚。我和景峰會一齊工作，這幾年合作拍了6至7部戲，大家在片場溝通」。

父子是否傾「追女仔心得」？龐景峰笑笑口讚父親這方面一定很成功，否則沒有他的誕生，然後自嘲：「我就不及他，如果我成功，他已做爺爺啦。」錢小豪反駁兒子女友多，他不太恨榮升爺爺，「唔好啦，遲些才想，因為很辛苦才湊大他們。趁我仍後生，想玩多幾年先，如果有孫又要我湊，不過將來可以三代一齊賽車的主意都不錯」。

陳嘉桓取消外遊 留港慶生

陳嘉桓從未玩過小型賽車，勝在夠大膽，即使包尾也定必有體育精神完成賽事，希望下次帶同7歲弟弟到場試玩。11月8日是她30歲生日，原本計劃外遊，但最後打消念頭，決定留港跟家人食飯，簡單慶祝。談到生日願望，她說：「除了繼續做幕前，亦主力培訓更多皮紋分析師，有意進修心理學，希望幫助別人。」

敖嘉年透露首次與焦媛合作，在12月聖誕檔演出音樂劇《安娜．卡列尼娜》，近期積極排舞練歌，「故事圍繞1950年代，要演戲，又要唱十幾首歌，最難是跳葡國舞，有好多高難度動作，排舞師當我是郭富城，所以好緊張，體重下跌至65公斤」。

記者：林蘊兒