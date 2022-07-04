BSB成員Nick胞弟 9歲出唱片當歌手 34歲Aaron Carter陳屍浴缸遺稚子

【明報專訊】美國男歌手Aaron Carter前日在加州寓所暴斃，終年34歲，據娛樂網站TMZ報道，警方本月5日早上約11時接報到場，發現Aaron陳屍浴缸，死因存疑；Aaron Carter的發言人發聲明證實其死訊，稱仍在調查事故原因。Aaron的哥哥是男團Backstreet Boys（BSB）成員Nick Carter，9歲已出唱片當歌手，雖然成名早，卻沉淪毒海，又稱小時候遭現已身故的胞姊Leslie性侵，並與Nick等兄姊決裂，現遺下還未滿1歲的兒子Prince。

據美媒報道，警方上周六接報到Aaron Carter位於加州蘭開斯特的住所，在洗手間浴缸發現其屍體，認為死因可疑。Aaron的經理人公司亦發聲明稱，「接到Aaron Carter的死訊，我們極度哀傷及震驚，他的死因目前仍在調查」。其後Aaron經理人公司的官方社交平台，再公開悼文，形容Aaron愛冒險及浮躁，很多人都知道他很狂野，但更多不為人知的是他有顆溫柔的心，很有禮且真誠的關顧他人。文中指他有時沒做很好的決定，也承受了苦果，但他同時會罪疚，嘗試改正及修補。

稱遭胞姊性侵

Aaron Carter於1987年在佛羅里達州出生，在家中排行最幼，上有3個家姐，比Aaron年長7歲的大哥Nick Carter，是男團Backstreet Boys成員，未知是否因此他很早入行，1997年僅9歲已推出首張同名大碟，全球累計過百萬張銷量，3年後第2張大碟《Aaron's Party (Come Get It) 》面世，單在美國已賣出300萬張，人氣高企，並先後為Backstreet Boys及其時當紅的Britney Spears擔任巡迴演唱會嘉賓。

除了唱歌，Aaron Carter亦有拍劇及電影，包括《Lizzie的天空》及《肥騰騰與眼濕濕》，亦參與過百老匯音樂劇演出，以及參賽2009年《與星共舞》，最後得第5名。不過成名甚早的Aaron也跟很多童星出身的演員及歌手一樣，多年來受吸毒濫藥等問題困擾，多次進出院舍戒除惡習，包括2017年因藏毒及藥駕被捕後。3年前Nick Carter曾報警，聲稱遭Aaron恐嚇要殺死其懷孕妻子；Aaron又曾公開表示，小時候遭胞姊Leslie性侵，後者2012年服用過量藥物逝世，終年25歲。

舊愛痛哭 稱獨自撫養兒子

Aaron Carter跟多次離合的Melanie Martin育有本月底才滿1歲的兒子Prince，兩人卻因吸毒及家暴等問題，Prince由Melanie的媽媽照顧。不過Aaron早前曾表示會再次戒毒，盡力爭取兒子的撫養權，他亦不時在社交平台公開跟兒子的合照。今年9月底Aaron出售位於蘭開斯特的獨立屋住所，標價82萬美元（約639萬港元），上月底仍未售出，並減價3萬至79萬美元，他當時把地產公司的截圖轉發到社交媒體，又留言稱「出售我的第2個家，地產公司對我超好。已經準備好在第3個家揭開新一頁，計劃為家人製造美好生活」，似要為兒子展開新生。

Aaron Carter舊愛Melanie Martin獲悉死訊後在TikTok公開約兩秒影片，只見她坐在車上痛哭，其後發聲明稱，「我全心全意地愛Aaron，接下來會是沒有爸爸一起撫養兒子的旅程，請給予我們隱私，我們失去了心愛的人，也正在努力接受這不幸事實」。曾與Aaron合演《Lizzie的天空》的希拉莉杜夫（Hilary Duff）、男歌手Tyler Hilton、男團New Kids on the Block等均發文致哀。