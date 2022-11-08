《正義迴廊》連續4日票房冠軍邁向千萬 融資碰壁 監製翁子光押上買樓首期

【明報專訊】由翁子光監製、新晉導演何爵天執導，取材自2013年轟動全港「大角嘴逆子弒親案」的電影《正義迴廊》，找來兩名在影圈沒知名度的舞台劇演員楊偉倫與麥沛東擔正演出，上映前不被看好。電影早前開畫叫好不叫座，票房僅20萬，雖有口碑但成績未如理想，上映一周卻扭轉頹勢，由上周四起連續4日登上單日票房冠軍，且愈戰愈勇，截至周日（6日）累計票房$8,642,637，邁向千萬元大關，令翁子光鬆一口氣。

記者︰柯美

翁子光昨日透過社交平台發文透露，當天到處敲門為《正義迴廊》找投資者，卻處處碰壁，「第一個遇到的問題是『你呢部戲個主角係乜水？仲要拍到900萬，點回本？』於是我又戇居居去找內地做網絡電影平台的負責人傾吓，得到的回應是『大佬，你個主角殺父母，點可能過到審批？唔好玩啦翁生。』但我無放棄，跟公司合伙人孫霏找了很多家公司尋求投資，包括到夜總會等煙花之地，但都不得要領。結果，我決定自己投資，成為該片大股東」。

本想趁樓市低迷買納米樓

翁子光續道︰「花了一世人都未花過再多的錢，投資了這部電影。本來我想趁樓市低迷，首付買層納米樓，可以不用再睡在父母居屋裏的碌架牀，也好讓無兒無女的我，老來有地方落腳，然而這筆錢，終於都要用在這部《正義迴廊》上。」

膽粗問借百萬 K先生只說兩句話

翁子光感謝美亞娛樂老闆李國興，再一次誤信他這個電影「神棍」，答應投資這電影的部分費用，還有電影基金，以及兩匿名白武士，他說︰「最後仍差100萬，我膽粗粗打電話問K先生，他對我一直錯愛，在電話裏只說了兩句話，『聽日過數』、『不用多謝我、也不用提我，努力為香港拍一部好戲』。」

開畫票房20萬 倒抽一口涼氣

《正義迴廊》開畫票房僅20萬，令翁子光倒抽一口涼氣，唯有安慰自己，三級片是這樣的了，並默默地要脅導演何爵天，叫他搏命去謝票，收得幾多得幾多，如獲觀眾支持，他們也要感恩。到了第2周，電影票房大幅上升，已連續4天成為單日票房冠軍，在剛過去的周六日，單日票房都超過130萬，翁子光說︰「周六晚我看了票房數字，有$1,318,789，默默坐在家中的碌架牀流下了眼淚，老懷安慰。」

票房2000萬都未能回本

他稱「萬一」票房有2000萬都未能回本，亦不敢妄想有2000萬或更多，不過他依然會逼導演，繼續拉演員去戲院謝票。

觀眾話好睇過《踏血尋梅》

翁子光又透露周日代導演到屯門某戲院謝票，被一名觀眾問他是誰，導演為何不來？他不識回答，只說自己拍過一部電影《踏血尋梅》，該名觀眾說︰「咁《正義迴廊》好睇好多。」他微笑點頭代導演多謝。

翁子光表示《正義迴廊》兩周票房逼近1000萬，已經超過《踏血尋梅》的總票房。