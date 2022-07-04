跟MIRROR隊友擁抱拍背紓傷痛 隊長Lokman認難復原永世留疤

【明報專訊】男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）、 江生（AK）、邱傲然（Tiger）、王智德（Alton）昨日聯同駱振偉、林愷鈴、蘇麗珊、梁祖堯、湯駿業和練美娟等，到觀塘出席ViuTV劇集《繩角》記者會。Lokman與Alton自MIRROR紅館演唱會發生墜屏傷人事故後，首次公開露面。身為隊長的Lokman承認事故令MIRROR留下疤痕，一世都沒法回復原狀，要學習跟傷痛共存；Alton則表示與隊友互相支持，保持正向，一起重回正常生活。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

MIRROR隊長Lokman承認事故後曾感困惑，但會想多一點、想遠少少，不讓情緒轉入牛角尖，「經過幾個月時間梳理，心情已經平復很多，是時候重新出發，回復正常」。Alton稱正慢慢適應復工，見到大家心情好很多，並說：「我好想關心件事，但不是簡單的事，怕自己製造麻煩，關心只會點到即止。」

Lokman透露有關心其他隊友，「見面會傾無聊話題，關心大家心理為主，送個擁抱、拍拍背就夠，等大家舒服一點」。副隊長AK認同，「很怕問候會勾起不開心的回憶」。Lokman和AK稱事件令MIRROR留下疤痕，這一世都沒法返回原狀，唯有一齊學習跟傷痛共存，Alton說：「互相支持，保持好的信念，以身作則，重回正常生活。」

AK拒睇心理醫生 寧找隊友陪

日前承認因事件情緒受困的AK瘦了不少，透露近日跟Tiger忙於拍攝劇集《打天下2》打鬥戲，胃口未見好轉。問可會找醫生求診？他說：「公司有安排，知道軒仔（張敬軒）有幫手提供心理輔導方法，很多謝他，不過我不想睇醫生，睇醫生感覺似有病，找其他隊員陪伴就得。」Lokman笑AK拍戲打到腰和腳周身傷，身體比心靈更需要醫生治療。他們笑言劇集海報有半裸照，希望觀眾支持《繩角》，盼收視能承接《季前賽》，AK笑言若收視理想，他和Tiger願意除衫騷肌回饋觀眾。

林愷鈴讚「生粉」有禮貌

首次拍劇的林愷鈴承認有壓力，很緊張觀眾反應，「拍劇期間，同時要應付畢業試，自問有些地方可以做得更好」。談到跟AK飾演情侶，怕不怕「生粉」（粉絲暱稱）呷醋，林愷鈴賣口乖說：「拍攝時見到AK的粉絲來片場探班，他們好有禮貌，希望大家喜歡或不喜歡我的角色，都不要遷怒演員。」

蘇麗珊自爆今次扮冷酷和冷血的人物，見到拳手因賽事受傷，會感到興奮，她有心理準備惹觀眾討厭，「若大家覺得討厭，代表我演得好。其實我的角色表現，跟成長背景有關」。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com