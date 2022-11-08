【開箱】《西線無戰事》 青春淪政權祭品 德國人說自己故事

【明報專訊】改編德裔作家雷馬克（Erich Maria Remarque）1928年出版小說的同名電影《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front），代表德國報名參賽明年奧斯卡最佳國際電影獎，上月28日在影視串流平台Netflix上架，瞬即登上非英語電影十大收視冠軍。逾90年歷史的原著，並非首次搬上大銀幕，路易邁士東（Lewis Milestone）執導的版本獲1930年第3屆奧斯卡4項提名，輸了攝影及劇本獎，但捧走最佳電影及導演殊榮。1979年亦推出過同名電視電影。只是有關一戰德軍出兵，兩個版本都是荷李活製作，2022年新版才首次由德國人說回先輩故事。

好戰將軍 停火前送士兵突襲敵軍

新版《西線無戰事》描述1917至1918年一戰結束為止，保留了17歲主角保羅跟阿爾伯特等3名同學聽完愛國演講，受到鼓舞決定上戰場，被派往法國北部作戰，但豪情壯志很快被壕溝裏日以繼夜的炮火粉碎。其間他們認識了稍為年長的同袍卡特，保羅為他朗讀信件及偷家禽等經歷，兩人成為摯友，到後來同袍一個個死去……都跟原著結構相近。原著和電影版近百年歷史，雷馬克把參與一戰的體驗放在小說裏，但成書時大概沒預料二戰約20年後就爆發。導演愛德華伯格（Edward Berger）在新版特別加插了德國看守政府代表埃茨伯爾格倡議跟協約國和談，雖受到法國元帥福煦逼迫及條件苛刻，最終1918年11月11日，雙方還是在巴黎北面瓦茲省貢比涅的火車車廂內簽署《康邊停戰協定》，宣告大戰結束。

然而片中德國弗里德里希將軍認為主和形同叛國，深深不忿，距離停戰上午11點還有數小時，依然命令餘下士兵全部上戰場，殺對手措手不及，盼光榮結束戰事。士兵已疲憊不堪，包括保羅，曾跟他並肩作戰的同袍已死光，但誰抗命未上戰場先遭處決。伯格執導的新版本強調青春決非八九點鐘的太陽，反成好戰政權的祭品。開首鏡頭是一片寂靜的群山與樹林，有吸啜母乳的小狐狸，那個仰望參天大樹的鏡頭更有點像《狂林戰曲》泰倫斯馬力（Terrence Malick ）的電影，之後剪接的俯瞰鏡頭，見遍地炮火及屍體，再聚焦一名叫Heinrich的士兵身上。

下場戲是殉職士兵的軍服，運回後方縫補，當保羅等人參軍，正是獲派這些軍服，保羅剛巧發現衣上縫有Heinrich的名字，以為拿錯，長官隨手一撕丟在滿是名牌的地板。另一首尾呼應的安排是，保羅被指派蒐集罹難軍人的名牌，一戰結束前幾分鐘，已被磨蝕得如戰爭機器的保羅，遭敵軍從後刺斃。曾被他所救的小兵保住了性命，也被派往蒐集名牌。以愛國之名消費年輕生命，更包含謊言與不公，片中不時對照一衆長官和將軍仍能優雅用餐，吃喝不缺；士兵殺進敵人壕溝，第一時間是把能吃的放進嘴裏，形成强烈對比。另外有一幕保羅還未成為戰爭機器，跟敵軍埋身肉搏，因為害怕，以軍刀喪插對方至奄奄一息，此時他才醒過來，想為對方急救，卻返魂乏術，那是跟槍火殺敵的不同感受，而最後他也在相近的情况下喪命。

500人試鏡選中男主角

導演愛德華伯格曾在美國留學及工作，執導過《絕命毒師》拜仁康斯頓（Bryan Cranston）主演的劇集《法官大人》。他受訪時自言看了很多英美電影，不乏反戰題材，觀點卻跟德國人很不一樣。他指英美從法西斯主義拯救了歐洲大陸，士兵身心受傷回國後都會被看成英雄。伯格稱德國人完全相反，對於戰爭只有罪疚、恐懼及破壞，而且難以卸責，戰爭裏沒有英雄。伯格表示拍攝《西》片時沒法預知俄烏之戰，但這題材好像永遠不老，現在正是合適時間上映。

扮演保羅的菲力斯甘瑪拉（Felix Kammerer）是奧地利劇場演員，毫無電影經驗，伯格稱是監製太太向他推薦的，感覺他的臉很古典，而且有種純真。由於原著小說很出名，電影又拍過兩次，伯格不希望觀衆對新版的保羅有任何偏見，所以又另外跟500名年輕演員試鏡，每次都邀請菲力斯回來試戲，發現他一次比一次更貼近角色，所以最終敲定他主演。片中除了扮演埃茨伯爾格的《快樂的謊言》丹尼爾布爾（Daniel Bruhl）較著名外，飾演卡特的《系統破壞者》阿伯切特舒克（Albrecht Schuch），在德國亦有名氣，片中表現亮眼，伯格看好他可憑此片進軍國際。