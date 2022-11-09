AK想型爆揸槍 唔介意拍男男戲 吳千語否認開生日派對炫富

【明報專訊】MIRROR副隊長江生（AK）、吳千語及湯洛雯（靚湯）等前晚到九展出席電影《忽然心動》首映禮。AK獲數百「生粉」（粉絲暱稱）到場吶喊助威，企滿各樓層，場面墟冚。AK亦十分識做，一出場即向守候多時的生粉鞠躬答謝。他首次擔正電影演出，對票房沒壓力。吳千語提議若有3000萬票房，由AK曬泳褲照。他笑說險跌落圈套，稱之後再商議。

記者：陳釗

前晚全程戴口罩的AK受訪時解釋到場前才看完醫生，因最近連續3晚通宵拍新劇《打天下2》，又要除衫拍打戲，所以有點不適，不過已做快測是「一條線」，醫生說是扁桃腺發炎及感冒。提到歐錦棠見識過生粉的應援食物大讚犀利，AK指因拍第一輯時未試過，故特意找人齊的場口，送上應援物慰勞台前幕後，「劇中有我和Tiger的粉絲做現場觀眾，這3晚通頂都感謝他們幫手」。

扁桃腺發炎全程戴口罩

AK在台上自爆首日為《忽然心動》開工非常怕醜，放飯時拿着飯盒躲到一角，幸得吳千語邀請一齊食飯，自此打開話匣子。AK解釋因平時工作也是對着MIRROR成員，自爆最初拍《打天下》跟談善言對戲也很怕醜，「第一次同千語對戲都有尷尬和怕醜，但她好好，主動叫我過去一齊食飯、傾偈，之後就輕鬆很多了。（當刻是否見到對方有女神光環？）她向來都有」。

好打過MIRROR眾兄弟

首次拍戲的AK稱電影和電視劇的節奏很不同，但都很好玩，「我演出其中一個故事，而且是喜劇，所以拍的時候會輕鬆少少，未來希望挑戰槍戰戲，好像《鎗火》這類題材，一嘗揸槍拍戲的感覺」。對於MIRROR其他成員主演的電影，票房都有佳績，AK表示沒壓力，也沒特別去想票房，因不是他能夠控制的範圍，「我唯一能控制的是拍攝時盡量做好，享受拍攝過程，今次有機會同白只對戲，很好玩」。他稱只要有好劇本和角色，完全不介意拍「男男」題材的戲。被取笑最近做了「脫星」，頻頻騷肌？AK笑說：「不知道公司想點呢，不過最近瘦了很多，身形沒拍攝《繩角》時那麼好。（身手好了？）不能這樣講，但現在應該好打過MIRROR眾兄弟」。

千語笑AK拍搭膊戲硬晒軚

吳千語表示電影於疫情初期拍攝，當時都擔心影響進度，慶幸她與AK的主景在劏房，影響不算太大。問戲中與AK可有親熱戲？她稱有小量，很小兒科，沒有咀戲，「記得有場戲講他搭住我膊頭，但他硬晒軚，隻手凌空擺在我膊頭上，要我跟他講可以放心搭，他才慢慢把手放在我膊頭上。男友施伯雄無需來監場，而且我都未試過拍激情戲。（想試？）無所謂，我對很多事都很open。我會擔心自己能否駕馭角色，多過男友會否介意」。

千語上月舉行豪華生日派對慶祝29歲生日，上載照片後遭網民指「炫富」。她解釋有朋友說30歲生日不要大搞，於是便在29歲生日開派對慶祝，亦不是炫富，「所有服飾都是贊助的，反而要多謝一班朋友，當中花的心思比金錢多。（著得很性感？）少少啦，最緊要整體靚」。