拍拖旅行睇清楚男友真面目 湯洛雯計劃明年嫁馬國明

【明報專訊】湯洛雯（靚湯）跟男友馬國明拍拖兩年首次外遊，剛由日本返港，春風滿面。她透露今次跟馬國明同行，逗留11日，行程中睇清楚男友真面目，有意明年結婚。問她是否兩人去三人返？她笑說：「玩得很成功、很開心。其實今次是我們拍拖兩年多首次去旅行，所以特別感動。別人說去旅行可以測試到對方的真面目，此行我見到他更好的真面目。例如我喜歡計劃行程，他就無所謂，而且全程無怨言，什麼都說好。」

感情一直無跌過

問是否感情升溫？靚湯甜絲絲說：「向來都無跌過。」更透露已想同男友去第2次旅行，但對方較忙難度期，「不是投訴，他有工開是好事，我們希望下次去陽光與海灘或大家讀書的地方」。

旅行結婚機會大

靚湯否認今次是預支蜜月，在婚期上已跟男友有共識，待疫情減退就會發生，「不排除2023年，有好消息會宣布，我們旅行結婚機會較大」。男友此行身兼隨行攝影師？靚湯笑指對方初時高炒，把她拍到頭大身細，經她調教後，攝影技術有進步。她稱男友充當自駕遊司機，也辛苦了他。夜晚可有幫男友按摩紓緩？她甜到漏說：「他怕唧！」

靚湯透露男友會來捧場，不怕對方看到她跟其他男演員拍親熱戲，因戲中最多都是拖手。會否不准拍親熱戲？靚湯笑說：「不會，他拍親熱戲更多，我人生拍得最多咀戲的劇，就是跟他。」

記者：陳釗