爭視后勁敵多 不止龔嘉欣 陳瀅瘦身備戰 想蟬聯最佳衣著獎

【明報專訊】陳瀅、周嘉洛、王灝兒（JW）、朱敏瀚（朱仔）及麥美恩昨日換上劇集《痞子殿下》古裝戲服，為《萬千星輝賀台慶》拍攝大型歌舞序幕。談到台慶頒獎禮視后之爭，龔嘉欣主演的《新四十二章》趕及在頒獎禮前推出，陳瀅多了勁敵爭獎。陳瀅說：「不單止我們，仲有好多好演員，有些台慶劇未播，我都好期待。」緋聞男友周嘉洛大讚陳瀅狀態好，視后獎會投她一票，「我實支持陳瀅」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

陳瀅表示今年台慶頒獎禮，最想蟬聯「最佳衣著獎」，最近已跟造型師研究服飾，她說：「我近日才決定留港參加台慶騷，押後回加拿大探親的計劃，好心急要準備靚衫，希望帶出不同感覺畀大家，造型師都話有壓力。今次未必騷性感，會以靚為主。」問到是否要積極瘦身配台慶戰衣？她笑說：「都怪《痞子殿下》和《美麗戰場》台前幕後，由10月中開始，晚晚約我食生日飯慶祝，我以為今日著古裝，大家看不到我的身形。其實我日日都上磅，體重沒太大變化，好彩仲有點時間做準備。」

周嘉洛爭視帝 「絕對無信心」

周嘉洛力撐陳瀅封視后，對自己爭視帝反不抱期望，「我絕對無信心，攞獎有好多因素，我好喜歡林敏驄演《下流上車族》，但我未有心水，想睇晒候選劇再講」。他稱最有信心是跟《痞子殿下》幾個好拍檔爭奪「最佳劇集」和「最受歡迎電視拍檔」，他笑說：「一個獎畀咁多人分享，抵攞啦。」

JW與朱仔好開心為台慶騷打頭陣表演，沒想到拍完該劇已久，仍有機會再穿古裝戲服，JW笑說：「拍這部劇時天氣好熱，朱仔經常講笑要毁滅個頭套和戲服，但不成功。」提到《痞》劇即將開拍續集，朱仔說：「托周嘉洛與陳瀅鴻福，預算明年三四月開工，其實首輯都是三四月開拍，橫跨暑假拍到九月，我跟其他演員不同，因要戴全頭套拍攝，所以特別熱，希望新一輯轉造型啦。」

朱敏瀚隻身赴英睇C朗

朱仔本月尾會伙拍王敏奕拍攝新劇《虛擬情人》，他稱該劇延遲開工，早前趁空檔獨自去英國旅遊，買飛睇曼聯球賽捧C朗場，他說：「突然外遊難約朋友同行，但我做到自己想做的事，就是睇C朗踢波，JW還介紹我去不同餐廳歎美食，所以我都有買手信回來送給JW、陳瀅和周嘉洛。」

JW期待出席音樂頒獎禮

JW代傳媒追問朱仔此行可有艷遇，朱仔回答道：「我都想有，但是沒有，今次發現自己想有個伴侶，但一個人旅行都是好經歷。」JW的新歌《FF》奪四台流行榜冠軍，她覺得好有鼓勵，正努力再錄新歌和作歌，又預告今年終於可參加音樂頒獎禮，期待感受現場氣氛。

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