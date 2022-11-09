《分手的決心》13提名領前 湯唯大熱爭青龍影后

湯唯（左）與朴海日（右）主演的《分手的決心》成為今屆青龍獎最多提名的電影，二人也角逐最佳男女主角。

【明報專訊】第43屆青龍電影頒獎禮11月25日舉行，昨日公布入圍名單。今年5月在康城影展奪最佳導演的朴贊郁《分手的決心》角逐13獎，成為今年最多提名電影，男女主角朴海日與湯唯亦分別角逐帝后。湯唯2011年未能憑《晚秋》封青龍影后，且看今年能否奏凱。

文：蘇珮欣

第43屆青龍電影獎昨日公布提名，專業評審及網民投票將選出15獎項得主，並於本月25日舉行頒獎禮。其中《分手的決心》以13提名領先，在最佳電影將迎戰《孩子轉運站》、《影子造王者》、《閑山：龍的出現》及《獵戰》。最佳電影之外，《分》片還會角逐最佳導演、男主角、女主角、男配角、女配角、攝影、劇本及音樂等，以數量計緊隨其後的是《閑山：龍的出現》及《獵戰》，兩片各獲10項提名。

朴贊郁宋康昊被看高一線

《分手的決心》朴贊郁在最佳導演挑戰《孩子轉運站》是枝裕和、《閑山：龍的出現》金漢民、《影子造王者》卞成賢及《緊急迫降》韓在林。朴贊郁今年5月在康城影展摘下最佳導演，《分》片又代表韓國角逐明年奧斯卡最佳國際電影，自然被看高一線。今屆角逐影帝的全屬實力派，包括《分手的決心》朴海日、《影子造王者》薛景求、《孩子轉運站》宋康昊、《緊急迫降》李秉憲及《獵戰》鄭雨盛。5人均曾在青龍獎稱帝，當中薛景求與宋康昊更三度掄元，後者今年憑《孩》片在康城影展成為首名韓國影帝，得獎機會較高；但不少網民力撐朴海日奪最佳男主角，可見競爭激烈。

《極速快遞》朴素丹、《給自己的情歌》廉晶雅、《秘密任務2：International》潤娥、《死亡預報》千玗嬉及《分手的決心》湯唯角逐影后；其中湯唯第二度入圍最佳女主角，她2011年未能憑《晚秋》封后，今年獲不少網民支持，成為大熱。不過有網民指出，青龍獎最佳女主角歷年多次爆冷，所以潤娥有機會封后；亦有網民批評潤娥在《秘》片表現不足以入選最佳女主角。

另外，《分手的決心》高庚杓、《秘密任務2：International》Daniel Henney、《犯罪都市：極拳執法》朴智煥、《閑山：龍的出現》卞耀漢、《緊急迫降》任時完角逐最佳男配角。最佳女配角候選名單包括《緊急迫降》金素真、《魔女2：另一個她》徐恩秀、《純屬浪漫》吳娜拉、《分手的決心》李貞賢及《獵戰》田慧振。值得一提的是，李政宰早前憑《獵戰》拿下第31屆釜日電影獎最佳新導演，且看在青龍獎能否再下一城。