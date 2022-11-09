瀧澤秀明開Twitter吸「星」 貼圖倒轉惹網民熱議

【明報專訊】日劇《魔女的條件》男星兼前「瀧與翼」成員瀧澤秀明，日前辭任尊尼事務所副社長及子公司Johnnys' ISLAND社長職務，由前男團V6成員井之原快彥擔任Johnnys' ISLAND社長，副社長一職暫時懸空。瀧澤在事務所創辦人兼社長尊尼喜多川提攜下，2018年退居幕後，力捧新人組合Snow Man、SixTONES及Travis Japan，有傳他離職因與現任社長藤島Julie景子不和。

外界關注瀧澤秀明離職後動向，前日他開設社交媒體Twitter帳戶，截至昨晚7時，超過170萬人追隨，當中不乏尊尼事務所舊同事，包括KAT-TUN前成員赤西仁、《緊急救命》山下智久、《對不起青春》錦戶亮及NEWS前成員手越祐也等。

不過瀧澤似乎不太熟悉Twitter用法，一度在自我介紹欄回覆赤西仁留言，又在介紹欄寫下「哪兒改密碼」、「今晚放棄了，晚安」等。瀧澤昨日終首次在Twitter發帖，上載一張文章截圖，寫着「為了不讓時間、時代就這樣白白地流逝，我們在能夠平等地創造機會的未來，不僅要創造夢想，也要抓住夢想。我就是想做這樣的事，雖然我只有一個人，但希望今後大家能多多關照」。瀧澤上載的截圖上下倒轉，惹來不少網民嘲笑，但也有網民認為他倒轉截圖可能別有用意。