【開箱】《PICU小兒集中治療室》 兒科新丁成長記

木村文乃曾有流產的慘痛經歷，在PICU服務，但經常「黑口黑臉」。

【明報專訊】日本各大電視台秋季新劇上月開鑼，醫療劇成主流，如朝日《The Travel Nurse》、NTV《祈願病歷表》及富士《PICU小兒集中治療室》；後者上月10日首播，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看。醫療劇通常有收視保證，《PICU》以兒童深切治療部及病童為主線，容易感動觀眾，並由近年人氣急升的《直衝青天》吉澤亮擔正，富士銳意想《PICU》像山崎賢人主演的《Good Doctor》一樣叫好叫座。

第5集收視再破底

《PICU》由《今際之國的有栖》倉光泰子編劇，她撰寫過《Good Doctor》及《ALIVE～癌症專門醫的病歷表～ 》等醫療劇，經驗豐富。導演平野真及監製金城綾香亦曾製作《監察醫朝顏》。演員陣容除了吉澤亮，還有《下町火箭》安田顯及《A Life：深愛的人》木村文乃。台前幕後班底強勁，收視未見突出，前晚播出第5集，錄得7.5%，較上集9.1%跌1.6個百分點，跟第2集同樣破底。

《PICU》全名Pediatric Intensive Care Unit，即兒童深切治療部。香港兒童醫院PICU曾爆護士離職潮，人手不足恐危害病童性命。日劇《PICU》亦有談及兒童深切治療部人手不足的問題。故事以北海道為背景，當地環境優美，但幅員遼闊，面對患者送院時間過長、延誤治療等問題。首集講一名童星拍劇期間突然不適，最終因延誤治療而身故。北海道行政首長鮫島立希（菊地凜子飾）不想再有同類事件發生，邀致力推廣全日本建立PICU的高級兒科醫生植野元（安田顯飾），在北海道丘珠醫院成立PICU。3年後，該院PICU成立，可是人手嚴重不足，只有植野元、急症科醫生綿貫理沙（木村文乃飾）、護士羽生仁子（高梨臨飾）及新晉兒科醫生志子田武四郎（吉澤亮飾）合共4名醫護。

劇中主線圍繞志子田在PICU的成長；在北海道出生及成長的他，幼年喪父，由母親一手帶大，兩人相依為命。志子田為減輕母親負擔，自小學懂料理及家務；攻讀醫科也是為了讓母親安心，其實對行醫沒太大抱負，只求在家附近的醫院上班。直至某日，志子田被調往PICU，愈想幫助病童，愈發覺自己能力不足。

資深醫生分身不暇

志子田善良，希望幫助兒童，為人非常正面。第2集，有一對被火燒傷的年輕姊弟送到醫院，女孩聲帶被濃煙灼傷，即使康復也難以唱歌，其母擔心熱愛唱歌的女孩知道真相後會無法承受，請求醫生不要告知女兒病况，但志子田如實相告，令女孩一度尋死，幸被救回。第3集，被車撞至肺部重傷的男童需進行手術，但植野元認為PICU人手不足，難以通宵照顧手術後的男童，只好使用其他治療方法。志子田為了讓男童得到最佳治療，獨自肩負尋找人手重責，花了3日時間到處又跪又拜終成功。以上情節突顯志子田的愛心，卻略嫌「離地」。醫生多嘴透露病情難言專業，部門人手不足，管理層煩惱多時也解決不了，但他花3日就解決，也似乎太刻意為主角增添「光環」。

此劇帶出日本醫療體制問題；植野元在美國取得PICU醫生資格後返回日本，在各地推行PICU概念，成為此領域的先鋒。同時為實現在北海道使用醫療飛機而努力，可是植野元遇上種種困難，無論醫院管理層或政府，也沒足夠支援。劇中也帶出資深醫生經常分身不暇，植野元不但要在前線救人，還肩負推廣PICU的行政工作，更要顧及下屬心理問題，試問一個醫生怎能應付如此大的工作量？

第4集探討了常見的醫療事故問題，講述綿貫理沙3年前曾懷孕，當不適前往醫院，可是當值醫生指胎兒情况穩定，叫她回家休息，結果她當晚流產，胎死腹中。綿貫理沙追究胎兒離世真相，卻遭醫院處處阻撓，最後只好訴諸法律。

擔正男主角的吉澤亮，現年28歲，入行13年，童星時期演過特攝劇《幪面超人Fourze》，近年參演多部漫畫改編作品，如《銀魂》、《王者天下》等。去年在NHK大河劇《直衝青天》擔正後人氣急升。今次在《PICU》扮演熱血醫生，表現不過不失。只是劇中情節都在意料之內，難言驚喜；反而期待吉澤亮與青梅竹馬涌井桃子（生田繪梨花飾）的感情線會如何發展。桃子正懷孕，但未有談及丈夫身分，還經常出入志子田住所，又與他母親感情深厚，令人好奇她與吉澤亮的關係。