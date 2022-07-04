ERROR新節目《自爆96小時》對撼《開心無敵獎門人》 爆粗片被刪 193自詡明星魅力吸觀衆

肥仔稱由於有女生在場，所以才會有別過往拍節目，穿上褲子。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】無綫總經理曾志偉去年評ViuTV節目收視只能跟J2台相比，不能夠與翡翠台相提並論。ERROR成員193（郭嘉駿）在《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》當晚反擊曾志偉言論，揶揄40幾歲的藝人還主持《#後生仔傾吓偈》，又指無綫觀眾年紀比較大，所謂「收視」得幾百部電視統計等。相隔一年多，ViuTV新綜藝節目《ERROR自爆96小時》將於本月13日（周日）晚上8時半首播，正面對撼無綫《開心無敵獎門人》，後者是無綫高收視節目， 上星期最高錄得24.8點（約161萬觀眾），未知ERROR能否擊敗「獎門人」曾志偉，成為收視冠軍。

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡昨日出席ViuTV新節目《ERROR自爆96小時》記者會；跟ERROR過往節目均在晚上10點半或11點播出不同，新節目安排在周日晚上8時半播出，被指刻意與「獎門人」曾志偉主持的《開心無敵獎門人》對撼。ERROR對此表示全不知情，還反問有這回事嗎？肥仔說：「我們沒想過要與《開心無敵獎門人》對撼，哪個時段播出是公司安排。」

寧深夜播出 可暢所欲言

ERROR表示反而想新節目在深夜時段11點半或12點播出，問到是否可大膽地暢所欲言？193承認，「會舒服些，做回自己，滿足觀眾對我的預期。不過最近在社交平台睇到一個粉絲留言話不喜歡我講粗口，我疑問究竟他喜歡我什麼呢？」他們稱在節目有講粗口，因為在8時30分播出，193稱連「嘟」都不可以，要全部刪掉。

肥仔爆以前唔著褲演出

雖然粗口不可以出街，但阿Dee不覺得浪費了，亦不覺得不夠真實，「這個年代追求心靈上的東西，我們與其他人其實有相同特質，希望觀眾睇到我們，像一面鏡一樣，對自己了解多一些。同時亦希望觀眾透過節目，了解ERROR背後的想法及另一面」。193說：「節目好靜態，係好冒險，但今時今日我們係明星，半個香港都知道ERROR是誰，以我們的魅力吸引觀眾。」

肥仔透露4子拍攝時說出很多真心話，中途更鬧大交，但不知會否被剪掉，「我們連續96小時，食、瞓、屙都被影，赤裸上身都被拍下，因為有女生在場，我們先著褲，我以前在花姐面前都不著褲」。

稱被公司欺騙 郵輪變遊艇

肥仔又埋怨被公司欺騙，錄影前開會，明明說在一艘豪華郵輪上拍攝，睇片還有泳池、多間房間，結果變成一艘遊艇。193笑說：「只得4間房，我們要和工作人員迫埋一齊瞓，好似集中營！」至於他們為何爆喊，肥仔則賣關子，透露193喊得最多，因為愧疚感。

說到ERROR下月舉行成軍4年演唱會，肥仔表示應該一半唱歌一半棟篤笑，但正忙於拍攝劇集《極度俏郎君》，還未開始準備，4子異口同聲說：「我們很喜歡拍劇，會全程投入將拍劇放在首位。」

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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