沈月場外仆倒傷膝 陳卓賢開心演技獲導演讚

【明報專訊】陳卓賢、麥浚龍、王丹妮、湯令山及柯煒林等，昨晚悉心打扮現身時尚派對。邱淑貞女兒沈月到場時，在門外不慎仆倒，工作人員即扶她入後台休息。半小時後，她步履蹣跚行紅地氈，左腳膝蓋貼上膠布，仍保持笑容拍照。問沈月傷勢，她說：「ok，thank you」。然後在工作人員攙扶下一拐一拐入場。同樣帶傷出現的柯煒林稱，近日為拍戲操練，左眉骨不慎受傷縫了6針，要貼膠布和以化妝遮掩傷勢。

廖子妤想做手術除「雞胸」

穿Deep V連身裙的廖子妤，胸骨其中一節明顯突出，她解釋一般稱為「雞胸症」，自覺影響外觀，有意找骨科醫生動手術，並自爆經常受傷，「胸骨突出位置，有時覺得壓住心口，少許透不到氣。拍戲都試過跌倒，弄致右手腕的軟骨組織移位，變成突起咗。腳也受過傷，最近拍戲還弄傷尾龍骨，天氣翻風落雨，不時隱隱作痛」。今年32歲的廖子妤聽聞尾龍骨受傷可能影響生育，承認有考慮此問題，但目前事業為重，對將來生兒育女隨緣，不排除領養小朋友。她表示每次拍戲均受傷，可能與太搏命，經常親身上陣應付動作場面有關，「可能我性格比較逞強，覺得應付得來便親身做，其實應該交予專業的動作演員負責。這事我有被前輩鄭浩南責罵，勸我應該要識惜身」。

籲粉絲勿計較少戲分

陳卓賢（Ian）壓軸到場，問到日前於社交網上載相片，見他右手臂瘀青一片，嚇親粉絲，他稱跟最近練習新運動有關，「要為新工作練習學玩冰上曲棍球，練習時未上手，不慎撞瘀，慶幸不太痛僅皮外傷」。Ian自言喜歡速度感的運動，所以也喜歡賽車，希望將來拍戲有機會一試做賽車手，「享受過程帶來的快樂，所以平日會借助運動和音樂減壓」。

Ian主演的ViuTV劇集《季前賽》口碑和反應不錯，導演點名讚Ian演戲很用心和夠仔細，可是有粉絲嫌他出鏡和戲分太少。Ian感謝大家讚賞，「之前有想過我的演繹方法太微細，未必適合電視，不過獲導演高度評價是開心。最值得開心是不用計較我在鏡頭出現幾多分鐘，而是獲大家討論角色和期待我演出已經足夠」。Ian稱不會自滿，每次拍戲獲得經驗才最重要。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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