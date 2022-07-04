許晉亨烏龍險喪妻 李嘉欣重提入ICU猶有餘悸

【明報專訊】李嘉欣（Michele）最近接受雜誌訪問，再次談及今年初的大病，被送入深切治療部（ICU）。對於死裏逃生，她至今猶有餘悸，「所有內臟包括肝、腎已停止運作，直至抽完肺水，我才終於透到氣。之後又檢查到我心臟先天多了一條血管」。她在加護病房住了48小時，情况才總算穩定，但就嚇壞老公許晉亨（Julian）和兒子Jayden。Michele憶述當時情况，「今年1月某個半夜，我突然心跳得好快，每分鐘跳160，好唔舒服，但因疫情高峰期，去醫院要辦很多手續，在半夢半醒之間，我先生請了醫生來屋企睇我，醫生即刻為我安排了病房」。她透露在醫生揸車離開途中，Julian見太太睡意正濃，便聯絡醫生，問可否讓她睡一會才入院，Michele說：「當時醫生以短訊回覆說：『No, Hurry』，Julian見他寫『No Hurry』（不用急）便決定讓我先瞓一陣。怎知不久醫生來電，叫他即刻車我去醫院。原來醫生因為揸車，沒寫標點符號，他的正確意思是『No！Hurry！』如果畀我瞓着，我好可能唔會再醒。」

兒子漸長 重拾二人世界

Michele與Julian結婚14年，恩愛如昔，隨着11歲兒子懂得照顧自己，夫妻漸漸重拾二人世界的美好時光，「我們多了私人享樂時間，多了一起外出吃飯，有時在網上或雜誌看到介紹新餐廳，我會約他一起品嘗美食，欣賞不同餐廳的特色裝潢，順道享受二人相聚的浪漫時光」。Michele大讚Julian是好好先生，每逢過時過節，必親筆寫心意卡送給她，每次吃大閘蟹，一定會將最好最靚那隻留給她。

拍過多部電影的Michele表示，印象最深是以上海話演出的《海上花》，很多鏡頭都是一take過，自由發揮度很高。拍攝王家衛執導的《墮落天使》時，最後一個鏡頭在一家很小的麵館內取景，攝影師用了超闊廣角鏡拍攝，拍出來的畫面雖是扭曲變形，卻營造了特殊的氛圍。

娛樂組