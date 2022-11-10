為台慶序幕黐鬚 賴慰玲笑張振朗似鹹濕佬

【明報專訊】張振朗、陳山聰、陳展鵬、賴慰玲及劉穎鏇等，昨日於電視城為《萬千星輝賀台慶》拍攝大型歌舞序幕。張振朗和賴慰玲齊齊黐鬚搞笑登場，反串的賴慰玲解釋二人在序幕飾演對立的幫派大佬，首次黐鬚的她為免甩鬚，全日要保持「話梅嘴」，又取笑拍檔張振朗黐鬚後樣子很像鹹濕佬。

張振朗稱前年跟賴慰玲在《反黑路人甲》演情侶大受歡迎，希望跟對方再合作拍劇，即「自薦」說：「希望監製看到我們的表演後，開套劇給我們，不一定是情侶，兄弟、姊妹或者母子都可以。」又提議賴慰玲可邀請他參與對方任導師的真人騷《CP訓練營》，賴慰玲笑言：「都好，辦一個藝人版《CP訓練營》，希望志偉哥（曾志偉）聽到啦。始終拍劇我們難主動，其他不同形式合作也可，例如做綜藝節目，或者張振朗出歌，我幫佢做舞蹈員。」張振朗表示應該很多火花，並說：「我們都好襯呀。」說到二人已有另一半，張振朗即尷尬說：「把這句剪掉吧。」

陳山聰劉穎鏇拯救TVBuddy

陳山聰和劉穎鏇表示二人代表《超能使者》，在序幕利用異能拯救無綫吉祥物TVBuddy，所以都有打戲。劉穎鏇稱事前不知有踢腳動作，有點緊張，若早知拍打戲，會預先拉筋。陳山聰取笑對方說：「你以為著三點式就ok，要多元化。」談到《超》劇上周最高22點收視，陳山聰稱外界對劇集反應ok，大家最初看宣傳片時，以為只是搞笑戲，但其實有很多催淚戲，他和劉穎鏇的關係也開始浮現。

劉穎鏇被問到劇中穿著三點式場口何時播出，她笑稱大家耐心追看就會看到，「三點式那場其實是戲中戲。很開心見到大家說今次見到跟以往不一樣的我，都覺得自己有突破。」還笑言拍攝時學識了很多四字詞語。至於有觀眾覺得劇中林子善飾演陳山聰的孖生哥哥有點奇怪，陳山聰解釋因他們是異卵雙胞胎，希望角色有點變化。

記者：陳釗