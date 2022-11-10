陳家樂筋骨硬唔打得 靠黑帶陳曉華出手

【明報專訊】陳家樂、陳曉華及譚凱琪等，昨日出席無綫新劇《異空感應》開鏡儀式。監製王心慰透露新劇不乏危險場面，故出動兩隻燒豬，祈求一切順利。家樂表示劇中主要用腦，體力交給陳曉華，二人由鬥氣冤家發展到有感情線。陳曉華雖是跆拳道黑帶，但自言反應不及以前靈活，所以跟武指上了一個月速成班，應付打鬥場面。問她可曾以武術擊退色狼？她笑言：「我通常都是用音波功，或者用眼神睥住對方。」

陳家樂自嘲是千年巨筋，筋骨非常硬，連簡單拉筋動作都做不到，「不過我都有拍動作戲，早前在內地拍了一套古裝，都有動作場面。我扮妖精，未試過化妝要化兩小時，大家看的時候可能認不出我。但學到原來動作戲要拍得好看，要動作和甫士兼備」。家樂希望《異空感應》可在農曆新年前煞科，透露婚禮一直籌備中，心中已有幾個好日子，但要配合未婚妻連詩雅的檔期才能落實。

譚凱琪變大懵媽媽

譚凱琪表示有差不多一年沒有拍劇，今次首度扮演警察，會有少許追捕場面，「現在產量少了，始終要留時間給家庭和小朋友，但都開心keep住有工作，有時出來工作可讓我唞一唞氣，雖然會掛住囡囡，但現在可以視訊」。談到兩歲女兒開始報學校，她自爆很大懵，經常忘記各間學校截止日期，「幸好她是細B，就算今年不行都可以出年才上學，我只是不想埋沒她的潛能，所以讓她面試」。

記者：陳釗