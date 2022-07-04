環球歌手缺席叱咤記者會 MIRROR有信心再踏紅館 Anson Lo籲續為受傷舞者集氣

男團MIRROR在紅館墜屏事故後，昨日首度以團隊身分出席活動，不過仍未齊人，AK、Edan及Tiger因工作缺席。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會昨午於昂坪市集舉行。MIRROR在紅館墜屏事故後，首度以團隊身分出席活動，但有3名成員因工作缺席，其餘9人仍吸引逾千「鏡粉」到場支持，更有人露宿紮營兩日為霸靚位見偶像。隊長楊樂文（Lokman）開心MIRROR再跟粉絲見面，但未知何時再辦演唱會，成員表示再踏紅館舞台不會有陰影。盧瀚霆（Anson Lo）表示最重要關心受傷舞蹈員，好想探望李啟言（阿Mo）。傳跟商台鬧不和的環球唱片，未有派歌手出席記者會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

昨日逾60名歌手出席《叱咤頒獎禮》記者會，包括MIRROR九子、鄭欣宜、泳兒、張天賦（MC）、王灝兒（JW）、Dear Jane、林家謙、謝安琪、許廷鏗及蘇麗珊等，日前自爆與樂隊ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）分手的林欣彤亦有出席，但不接受訪問。

3鏡仔缺席 無綫獨JW現身

記者會原定本月1日在昂坪市集舉行，因天氣欠穩改期昨天，不少歌手有工作在身未能出席，包括張敬軒、馮允謙、洪嘉豪、ANSONBEAN（陳毅燊）、MIRROR其中3名成員江生（AK）、呂爵安（Edan）及邱傲然（Tiger）。傳環球唱片疑因歌曲播放率及獎項問題跟商台鬧不和，即使旗下歌手AGA（江海迦）與許志安有叱咤冠軍歌，昨日亦缺席，P1X3L、石山街及陳葦璇同以工作理由未現身，傳被環球雪藏的陳凱詠仍外遊。無綫方面只有JW到場。

逾千鏡粉迫爆市集 50人紮營守候

MIRROR昨日在經理人黃慧君（花姐）陪同下以團隊身分現身，雖欠三子，仍吸引逾千鏡粉到場迫爆市集，不停為偶像吶喊，場面熱鬧，其中以姜濤與Anson Lo的粉絲人數最多，霸佔進場紅地氈兩旁有利位置。據知前日已有約50鏡粉在會場外紮營守候。

MIRROR受訪時，隊長楊樂文（Lokman）表示很開心，很久沒以團隊身分見粉絲，知大家等得辛苦，衷心感謝他們。問何時復辦紅館演唱會？他表示未知。再踏紅館可會有陰影？他們表示沒有，Lokman稱未必會驚，柳應廷（Jer）稱還可以，因大家很喜歡和享受表演。李駿傑（Jeremy）與陳瑞輝（Frankie）表示舞台演出很珍貴，能夠在台上表演很開心，雖曾叉錯腳跌落台，但認為始終要踏出去再嘗試，沒有陰影。

Anson Lo：探得阿Mo即刻探

Anson Lo說時間總要過，大家要過正常生活，會盡全力演出周日的《拉闊音樂會》，認為現在最重要不是MIRROR能否走出陰影，「最重要大家關注受傷舞者阿Mo、阿峯及Zisac，給他們關心重要過我們的心理狀態，希望大家以不同方式為他們打氣，如祈禱和集氣，正面關注，一起度過」。他身為阿Mo好友，一直想探望對方，「阿Mo家人未準備好，又有些限制，不過我每日不斷跟進他的最新狀况，探得會即刻探」。

姜濤攞獎平常心 撐團隊奪組合金獎

問MIRROR可有信心奪叱咤組合金獎？Lokman認為有獎攞當然開心，但沒多想，「獎項如浮雲，因付出100%，但半斤未必有八両，作品最重要」。今年推出4首個人單曲的陳卓賢（Ian）沒特別想獎項問題，多人聽他的作品更開心。姜濤今年出一首單曲《作品的說話》，對MIRROR團隊攞獎有信心。有指他有機會攞男歌手銀獎？他稱沒留意，「隨緣，平常心」。姜濤亦有機會連續3年奪「我最喜愛的男歌手」。Lokman笑言：「畀啲機會其他人。」姜濤說：「以組合行先，自己平常心。」

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