余子明（右）在ViuTV劇《940920》飾演蔡思韵（左）的爺爺，該劇成為他的遺作。（資料圖片）

【明報專訊】資深演員余子明逝世，享年78歲。余子明兒子昨日在社交平台上載父親生前坐輪椅望海的背面照片，留言︰「爸，一路好走。」

上月底因積痰吞嚥困難入院

余子明今年1月在家跌倒送院，檢查後證實患缺血性中風，導致左邊身暫時癱瘓，要坐輪椅及接受治療。3月時播出他參演的ViuTV劇集《940920》，兒子Elvin為父親開設社交網帳戶，更新父親近况，網民留言打氣，余子明被感動，承諾努力康復，再拍劇給觀眾欣賞。不過上月底，余子明身體轉差，Elvin透露父親日前因濃痰太多、吞嚥困難入院。Elvin其後表示濃痰問題改善後，父親說話已清楚了點，只是比較攰，沒氣力說話。但相隔數天，余子明不幸離世。Elvin昨日回覆《明報》稱不方便講太多，稍後會再發文。

馮素波傷心 胡楓感愕然

余子明太太馮素雲是馮素波胞妹，馮素波對妹夫離世感傷心，稱妹夫入院數天，最後一次見是在對方家中。好友胡楓得知余子明離世感愕然，彼此相識多年，昔日曾在《歡樂今宵》合作，對方為人好及友善。

演活「大眼雞」「姜子牙」角色

余子明入行前曾從事傳媒工作，從小愛唱歌，曾參加歌唱比賽，1968年憑《蔓莉》一曲奪得冠軍。他後來成為夜總會歌手，甚至到新加坡及印尼演出，曾跟徐小鳳同台獻唱。余子明後來轉做演員，拍過不少劇集和電影。他效力無綫逾40年，令人印象深刻是在《歡樂今宵》的演出，在「單吊西與大眼雞」趣劇飾演「大眼雞」。他亦演過不少為人熟悉角色，如《封神榜》的姜子牙、《940920》林楚凝（蔡思韵飾）爺爺「秋叔」。余子明2020年離巢無綫，曾表示不甘被一年一騷、包薪6800元的合約綁死，感心淡而離開。他拍ViuTV劇《940920》飾演「秋叔」一角，演技感動不少觀眾，該劇亦是他的遺作。

無綫對余子明離世深表惋惜，向其家人致以深切慰問，「余子明曾效力無綫多年，拍過逾百部劇集，早年在長壽綜藝節目《歡樂今宵》中演活大眼雞角色，深入民心，《封神榜》劇集中飾演姜子牙一角，演技頗受讚賞，一代好戲之人離世，實在值得觀眾永遠懷念」。

蔡思韵：願永遠的爺爺安息

蔡思韵表示：「永遠會記住子明叔的風趣幽默和敬業樂業的精神！非常榮幸在你最後的一部作品中與你合作。永遠的爺爺，願你安息！」

娛樂組