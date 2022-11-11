《法證V》演情侶零激情 黃宗澤笑「家嫂」王敏奕獲保護

【明報專訊】黃宗澤、蔡思貝、王敏奕及蔡潔昨日出席台慶劇《法證先鋒V》記者會。黃宗澤與王敏奕劇中演一對，前者笑稱拍攝時有「家嫂」保護機制，故沒有激情戲，連拖手也沒有，劇情到最後一集才一起，保護級數達「國防級」。王敏奕尷尬說：「不關事，是他劇中吊高來賣，要我追求他。」兩人繼《飛虎之潛行極戰》後再合作，黃宗澤讚對方進步不小，沒上次那麼靜和驚青。

黃宗澤劇中有幕在水底與八爪魚做戲，要在綠幕前拍攝，他接劇本時忍不住爆粗，覺得怎樣拍，但最後效果不錯，過程幾辛苦，要吊威吔扮游水，幸好條腰沒事，還是好腰、好腎、好男人。王敏奕聞言笑得滿面通紅，「聽到你條腰沒事，戥你開心」。

蔡思貝伙袁偉豪談情夠浪漫

蔡思貝劇中演思想前衛的斜槓族，笑言過足戲癮，「劇中職業有打鼓老師、公關及服裝指導等」。她與袁偉豪有浪漫又得意愛情線，例如在貨車頂看月亮並接吻，也試過在墳場野餐，是不錯體驗。她最近大解放在社交網上載性感相，笑稱不是很性感，當日難得穿這類衫，不想浪費便拍一輯靚相。飾演法醫的蔡潔笑稱今次是從影以來最多男對手的作品，有6條不同感情線，但沒親熱戲。她開心成為「鐵三角」一員，與前輩黃宗澤和袁偉豪合作。可擔心外界拿她跟張可頤、李施嬅比較？她稱不怕，因她們實在太勁，自己只能盡力做好。

記者：陳釗