郭富城澄清冇投資電影 非K先生 鄭秀文撐新導演零片酬拍《流水落花》

魏浚笙（右）與洪嘉豪（左）近日一齊拍戲同告受傷，前者因連場打鬥戲弄致半邊身拉傷，要針灸和拔火罐，後者爬樹輕微擦損。（攝影/記者：林蘊兒）

【明報專訊】郭富城與鄭秀文（Sammi）昨日與魏浚笙、洪嘉豪、廖子妤、ANSONBEAN（陳毅燊）、李靖筠及雲浩影出席珠寶店揭幕活動，獲贊助鑽飾閃亮全場。曾與郭富城合作電影《踏血尋梅》的導演翁子光，日前爆出拍《正義迴廊》時因資金不足，獲K先生支持爽快答應借100萬相助，事後網民猜K先生可能是古天樂或郭富城。郭富城否認是K先生，稱沒有投資電影，但會調整片酬支持新導演。Sammi則因為很喜歡《流水落花》的劇本，零片酬接拍，力撐新導演賈勝楓，回饋香港電影。

翁子光監製、何爵天執導的電影《正義迴廊》票房收逾千萬，翁子光近日透露電影能拍得成，除押上買樓首期外，還多謝K先生支持，當日他問K先生借100萬，對方在電話爽快說「聽日過數」、「不用多謝我，也不用提我，努力為香港拍一部好戲」。由於他沒有開名，網民猜是古天樂或是曾與翁子光合作兩部電影《踏血尋梅》及《風再起時》的郭富城。翁子光之後提出K先生身分線索，指對方說話簡潔，有投資電影，他未跟對方合作過，令人聯想是指古天樂。

不懂投資 專心做演員

郭富城（城城）昨日被問到此事，即否認：「點解唔開名咁搞笑，但K先生不是我。好直接，我都冇投資電影，其實都已經水落石出啦，我完全唔識投資，你叫我投資，真係頭都大埋。都係做番自己鍾意做嘅嘢，演員同歌手。經理人清楚我，交晒畀佢處理，佢知道點樣調整同埋有共識，如果有新導演找我，不會用天價片酬接拍，以示支持。」

有指ERROR在12月九展舉行演唱會，有意邀請城城任嘉賓，他稱暫時未收到通知。談到自2016年後，久未踏紅館開個唱，城城表示正入紙申請，盼2023下半年成事。

讚太太跟兩女似姊妹

珠寶店新店概念以海洋為主題，城城表示有空便帶家人及兩女坐船出海，教她們保護海洋生態，勿隨便污染。並透露太太方媛喜歡買鑽飾配襯服裝及當投資保值，每逢生日，他會買鑽飾給太太及女兒，但女兒將來的嫁妝，留待太太負責揀選。

城城趁機讚太太年輕，將來可以與女兒扮姊妹交換首飾戴；除讚太太，又讚5歲大女寫字的字體好靚，對繪畫有天分，懂運用顏色配搭，大女經常將畫作送給爸爸，他會好好收藏。

唔恨老公送鑽飾

Sammi開心獲品牌贊助，打算買鑽飾贈母親表孝心，並稱不用丈夫許志安送贈鑽飾，寧願花錢旅行、食飯、飲酒和收花更貼心。談到主演電影《流水落花》成為香港亞洲電影節2022閉幕電影之一，Sammi開心又感動，希望大家可以透過作品認識新晉導演賈勝楓，為支持新導演，她零片酬接拍，並說：「很喜歡此劇本，幕後團隊個個都好年輕有魄力，大家合作時互相學習。我不及古天樂叻和有能力投資，用此方法回饋香港電影。」她正準備12月舉行的音樂會，預告化身聖誕老人，加碼向粉絲送禮；明年1月飛新加坡登台，是疫情後第一次出埠開騷，十分期待。

林海峰戴「K字帽」謝票

此外，林海峰到戲院為《正義迴廊》首度謝票，讚電影好看，期望票房可以更好，以及有機會出席香港電影金像獎行紅地氈。他特別戴「K字帽」現身，笑稱：「自己已入圍成為其中一個K先生，畀我會第一時間cut線啦，100萬喎大佬！如果真係有人打嚟問我要100萬嘅話。仲話『聽日過畀你。』等我都試下咁講，咁樣答都幾豪爽。」

記者：林蘊兒