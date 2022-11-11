前後腳捧陳健安The Hertz場 AK麻利睇完騷同車離開

【明報專訊】C AllStar成員陳健安（On仔）與樂隊The Hertz於麥花臣場館舉行一連兩晚《我是現場》音樂會，前晚尾場，MIRROR成員江𤒹生（AK）低調捧場，緋聞女友前商台DJ麻利亦在場，不過分開坐。音樂會完結後，麻利率先急步離開，AK之後在工作人員協助下步出會場，齊齊上車離開。

On仔在音樂會情緒高漲脫外套露手臂跟The Hertz合唱，台下粉絲大聲尖叫。On仔分享小時候被老師讚常帶笑迎人，使他習慣只展示開心一面，原來多年來積壓不少負能量，有次冥想終爆發狂哭不停，後來學懂透過寫歌釋放負面情緒，「慶幸上天給我寫音樂能力，將負能量轉化成旋律，跟大家分享，令我不再孤單」。On仔與The Hertz主音Herman唱最後一首歌時，二人落台走均全場更跑上「山頂」位置，與歌迷近距離接觸和大合照。

完騷後受訪，他們笑言因首晚開騷撞正「血月」月全食，懷疑觀眾能量較低，感覺第二晚氣氛較好。On仔稱兩晚演出消耗不少能力，似跑完馬拉松，又大讚The Hertz表現值100分，是最善良又有天分的樂隊，視如兄弟，好想保護他們。

Herman最難忘唱Medley環節，因揀了多首彼此喜歡的作品，包括已故盧凱彤的《囂張》，為此環節花了不少心思編排。問On仔為何只騷手臂不騷腹肌？他說：「留下次吧！C AllStar在12月有演出，尚有個多月時間操練，到時會不會騷肌，就隨緣。」

記者：林蘊兒