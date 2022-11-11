為生仔飲中藥 人工授孕亦無效 珍妮花安妮絲頓憾未雪卵

【明報專訊】現年53歲的《老友記》女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），最近以性感造型登上時尚雜誌《Allure》封面，並罕有回應不育導致婚變傳聞，怒斥「全部都是謊言」，但她承認「恨生仔」而出盡法寶，包括喝中藥，並首次提到人工授孕，可惜均未奏效，隨着年紀漸長，終於變得釋懷，但對於年輕時未有嘗試冷凍卵子技術（雪卵），至今仍覺遺憾。

珍妮花安妮絲頓幾乎赤裸上身、僅穿著Chanel極少布胸圍登上《Allure》雜誌12月號封面，跟她訪問提到「有關這一點，我已毋須隱瞞」，圖文相映成趣。事實上，過去有不少歐美媒體（尤其是小報和八卦周刊）經常報道珍妮花不育的傳聞，尤其是她跟畢彼特（Brad Pitt）及賈斯汀費路斯（Justin Theroux）分別離婚後，更是甚囂塵上，但她一律拒絕回應，如今終於毫無保留，一次過交代所有。

「冬眠」後講真話

珍妮花坦承在30至40歲期間最難受：「我努力嘗試懷孕，這是一條漫長的路，過程相當艱辛，我嘗試喝中藥、人工授孕，可以做的幾乎都做了。」遺憾的是年輕時未有接受雪卵手術，如今想做已太遲，「蘇州過後無艇搭了」，但她不覺後悔，只想順其自然，「我可以懷孕嗎？還有機會嗎？」她不會再想太多。

為何選擇在今時今日才承認人工授孕一事？她表示：「過去多年我一直拒絕談及人工授孕話題，因為想保護僅有的私隱，結果傳媒以訛傳訛，事件愈描愈黑，我想現在是時候講真說話，就像我結束冬眠一樣。」

考慮推出回憶錄

對珍妮花來說，最令她感難受的傳聞是因為不育導致兩次婚姻失敗，「我重視演藝事業發展，但如果說此舉導致夫妻離異，甚至前夫因為我不能生兒育女而分手，這肯定是謊言」。有否想過再婚？她不置可否，笑言工作繁重之際，偶爾亦想回家後有人安慰，然後躲在某人臂彎內，跟對方撒嬌：「今日真的很難捱呢。」

對於《老友記》舊拍檔馬修派利（Matthew Perry）最近推出回憶錄《Friends, Lovers and the Big Terrible Thing》，盡訴過去濫藥酗酒的不快回憶，珍妮花笑言亦有考慮出書，把懷孕失敗的過程記錄下來，跟同路人分享經驗，「有關這一點，我已毋須隱瞞」，看來她真的釋懷了。