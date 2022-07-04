MIRROR盼表演者獲更多保障 姜濤打籃球受傷倒地 坐輪椅離場

【明報專訊】商台舉辦《903 AllStar籃球賽》，昨晚於亞洲國際博覽館舉行，男團MIRROR、ERROR等參加，歌手與DJ們分成「歌星勇士隊」和「九零三人隊」，上演4場籃球戰。姜濤在比賽途中攔截對方球員時，不慎受傷倒地，露出痛苦表情，他扭傷右膝蓋，經包紮後坐輪椅離場。MIRROR紅館演唱會7月底發生嚴重事故，警方昨日就事件拘捕5人，涉嫌虛報LED屏幕重量等；政府亦公布多個部門調查結果。MIRROR副隊長江生（AK）坦言看到報告數字的差距有很大感覺，希望日後對表演者有更多保障。

記者：林蘊兒、柯美

攝影：劉永銳

MIRROR演唱會事故發生至今逾3個月，警方昨日就事件拘捕5人，政府亦公布多個部門的調查結果，進一步披露懸吊屏幕的鋼索、吊環螺栓等的造工、設計及安裝等有問題。主辦單位MakerVille及大國文化發聲明，稱會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作，並會仔細研究和諮詢法律意見，保留追究相關單位的權利。

呂爵安失重心仆倒沒大礙

男團MIRROR昨晚與ERROR、古巨基、張繼聰、Dear Jane、馮允謙、陳健安、ANSONBEAN（陳毅燊）、梁釗峰等參加《903 AllStar籃球賽》。

出場時，歌手及DJ隊分批進場，MIRROR穿著桃紅色球衣壓軸亮相，粉絲即時瘋狂尖叫。隊長楊樂文（Lokman）做出打拳動作，趁機為劇集《繩角》宣傳。鄭裕玲主持開球禮，但她直接將籃球交給姜濤，被森美投訴偏心，但被判投訴無效。比賽時姜濤與陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）均有入球，呂爵安（Edan）成功籃底搶波後，帶波向前，未到半場位置，突然失重心向前仆倒，他自行起身沒有大礙。

姜濤扭傷右膝蓋露痛苦表情

比賽進行至第4節，姜濤奮勇攔截對方球員投籃，由於衝力太大，跟對方球員碰撞，姜濤跌倒地上後露出痛苦表情，扭傷右膝蓋，球賽暫停，其他隊員圍着他了解情况，工作人員圍布讓救傷隊幫他治療，10分鐘後，姜濤被安排坐輪椅離開球場。森美宣布姜濤暫時包紮好膝蓋先退場，全場拍手以示支持。

Lokman信公司︰有危險會刪去

MIRROR賽後接受訪問，Lokman表示在休息室見姜濤很痛苦，可能傷及舊患，相信要再到醫院檢查。談到對MIRROR演唱會事故調查報告是否滿意？他說要待再進一步的報告，真的水落石出先知。問到目前報告指有虛報，他們回想當時在台上表演是否抹一額汗？AK說那時只顧表演，現在得知報告數字的差距，感覺比較大。Lokman提到之前演唱會的甩漏，跟出事意外無關，多是機關配合的問題。如問他是否在未準備情况下不表演，他說不會，老師教他們the show must go on，有危險的話，公司都會刪去。他們未跟其他舞蹈員傾報告問題，關於舞蹈員的保障問題，他們希望日後大家更多關注，對表演者有更多保障。

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