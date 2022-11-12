無綫節目巡禮 蔡思貝黃智雯鬥性感 譚俊彥林夏薇睇好陳山聰攞視帝

【明報專訊】《無綫節目巡禮2023》昨午於將軍澳電視城舉行，逾150名藝人盛裝出席，向客戶介紹明年劇集及節目。蔡思貝一身低胸紅裙搶盡風頭，黃智雯、陳自瑤、趙希洛等亦性感現身。大合照時，視帝陳豪、 譚俊彥、視后林夏薇、胡定欣都企中間位。上位小生周嘉洛有3部主演劇集《痞子殿下2》、《寵愛Pet Pet》及《羅密歐與祝英台》獲重點推介，冧莊做「劇王」。「劇后」是主演《一舞傾城》與《狀王之王》的姚子羚，該兩劇分別有外援陳法蓉與張達明參演。獲力捧的游嘉欣亦有兩劇《你好，我的大夫》與《羅密歐與祝英台》。

蔡思貝與黃智雯罕有鬥性感，她們表示好開心趁活動一齊扮靚，前者笑言趁機展現鹹濕一面，有偷望黃智雯身材。黃智雯今年劇接劇，之前完成《隱門》和《隱娘》，目前正拍《再見．枕邊人》，計劃煞科後放假旅行。蔡思貝讚黃智雯夠韌力，來回中港兩地接連拍劇也面不改容，自己今年拍《你好，我的大夫》較輕鬆，但應付文縐縐的對白和悲慘喊戲，投放不少時間準備，角色有少少自虐，拍得辛苦但幾喜歡。

周嘉洛封「劇王」 游嘉欣獲力捧

周嘉洛主演3部劇獲重點推介，並連續兩年成「劇王」，他笑說：「恭喜我自己！」收入是否跳升？他說不是，現在工作機會多了，但無時間拍《愛‧回家》，反而掙少了。他自認好平、好抵用，任勞任怨。獲力捧的游嘉欣表示有工作就做，有人捧當然開心。

譚俊彥今年有《廉政行動2022》及《十八年後的終極告白2.0》播出，可有信心再爭視帝？他說沒想過，今年換個心情，沒有去年般緊張，看到好多同事好努力，陳山聰、林敏驄、黃宗澤都好強，個個都是好兄弟，好難揀視帝，但私下會投票給陳山聰，對方好犀利，今年6部劇各有不同發揮。林夏薇主演《法言人》本來今年推出，但被抽起，她感可惜。劇集延播令她無緣爭取冧莊視后，她說這個不是重點，重點是她好喜歡拍劇，也撐陳山聰攞視帝。

胡定欣想灌醉姚子羚打探感情事

姚子羚在橫店7個月拍《一舞傾城》及《狀王之王》，期待兩劇明年推出，展現不同戲路。胡定欣提醒姚子羚拍劇之餘，嘗試在海外市場找姻緣，笑言稍後會趁聚灌醉姚子羚，打探她有否物色到好歸宿人選。陳豪主演劇集《新四十二章》原本下月播，但再被抽起，改播黎耀祥與朱晨麗合演的《輕．功》，他坦言初聽到有點不開心，後來知道公司想安排《新》劇中港兩地同步播，又感到開心，劇情有少少修改，等內地審批。朱晨麗從網上得知消息，今年兩部劇爭視后隨緣，看劇本覺得有發揮就盡力做，沒有想攞獎。

黃翠如洪永城各自拍旅行節目

黃翠如、洪永城明年分別到外地為J2台拍旅行節目，洪永城赴亞馬遜拍《拋妻棄女走一回》，他說要搵奶粉錢，在旅途上會寫信給女兒，待她長大後看。他預告老婆梁諾妍都會出外拍節目，做好協調，分工照顧女兒。黃翠如去哥倫比亞、剛果等4個國家拍《我瞞上機了》，地方冷門也有危險，相信老公蕭正楠會擔心，她笑說：「若他開聲，我就不去，我想他不會阻止。」

黃翠如透露曾構思與老公蕭正楠聯同洪永城夫婦一齊拍旅遊節目，但遭老公反對，怕她跟洪永城嘈交會好煩。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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