【開箱】《天才少女福爾摩斯2》 兄妹聯手破奇案

亨利卡維（右）今集戲分明顯加強，跟美莉布朗（左）的兄妹情誼亦變得深厚。

【明報專訊】兩年前，改編自同名小說的電影版《天才少女福爾摩斯》（Enola Holmes）叫好叫座，影視串流平台Netflix宣布添食，續集剛於11月4日上架，短短兩日已錄得超過6400萬累積觀看時數，取代《死亡天使》榮登Netflix全球英語電影收視榜首；影評人亦對新片讚不絕口，「爛番茄」網站得分高達93%，比上集還要多出2%。

開偵探社生意淡薄

《天才少女福爾摩斯2》（Enola Holmes 2）起用原班人馬包括導演夏利畢比亞（Harry Bradbeer），「超人」亨利卡維（Henry Cavill）再度飾演神探福爾摩斯，《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）繼續扮演他的胞妹艾諾拉，兄妹首度攜手破案，成為今集最大賣點。《愛麗絲夢遊仙境》海倫娜寶咸卡達（Helena Bonham Carter）扮演「非常母親」，雖然戲分不多，但總在危急關頭，向女兒伸出援手；《飢餓遊戲》森加芬（Sam Claflin）因檔期不合，被迫辭演艾諾拉另一哥哥邁克羅夫特，但他說如果開拍第3季，將會樂意回歸。

新片故事延續上集劇情，講述艾諾拉偵破人生首宗案件後，決定打鐵趁熱，開設自家偵探社，希望跟哥哥福爾摩斯看齊。都說萬事起頭難，雖有顧客登門，但見艾諾拉只是青春少艾，頓時信心大減，紛紛打退堂鼓，結果生意清零；反觀福爾摩斯屢破奇案，工作應接不暇，兄妹形成強烈對比。正當艾諾拉心灰意冷，打算關門大吉，清貧少女貝絲委託她尋找失蹤姊姊莎樺，艾諾拉明知賠本生意，但在強烈正義感驅使下，仍一口答應。

福爾摩斯宿敵登場

二人來到莎樺打工的萊恩火柴廠蒐證，剛巧老闆亨利帶着兒子威廉巡視業務，艾諾拉發現亨利辦公室曾經失竊，認定跟莎樺失蹤有關。調查期間，一直跟蹤艾諾拉的葛雷爾警司終於現身，「星星之火，可以燎原，我的職責就是打壓那些星火。」因此要求她交出手上證物，她拒絕並「襲警」，然後跑到福爾摩斯寓所求救，後者正處理一宗政府部門失竊案，當兄妹倆交換情報，發現兩宗案件竟有關連，決定聯手偵查，加上艾諾拉的小男友蒂克斯伯里子爵（路易斯帕特奇飾）從旁協助，誓要拯救莎樺，揪出幕後黑手——福爾摩斯宿敵莫里亞蒂正式登場。

相比前作，今集的推理性明顯加強，無論是艾諾拉發現火柴廠毒害員工的過程，抑或福爾摩斯揭開莫里亞蒂真面目的手法，都令人看得津津有味，輕易投入競猜「誰是兇手」遊戲。在破案過程中，導演刻意誤導觀眾，以為威廉有可疑，其實隱藏在他背後的勢力，才是真正兇手。

支持女權爭取工運

新片亦沿用上集拍攝手法，艾諾拉經常對着鏡頭自言自語，就似Marvel超級英雄片《死侍》和劇集《變形女俠：律政英雌》主角能夠「打破第四面牆」，直接跟觀眾對話，增添不少玩味。在結局的彩蛋片段，福爾摩斯拍檔華生終於登場，加上暗場交代莫里亞蒂逃過警方追捕，令人對下集更有期待。

「女生當自強」仍然是這個電影系列的主題，雖然艾諾拉否認開設偵探社，是為證明自己破案能力不遜兄長，其實答案早已呼之欲出；她為低下階層發聲，為女工討回公道，中場還要加插一段母女重逢，然後攜手對付壞蛋警察的動作戲，都在說明女性並不好欺負，正如其母教誨：「只要團結發聲，聲勢將會浩大到超乎想像。」表面上是說艾諾拉的人生，其實暗示女權和社會運動，最後艾諾拉和莎樺喚醒火柴廠女工的良知，發起罷工爭取合理待遇和安全環境，意義比破案來得更大。