Anson Lo受訪聞阿Mo低頭落淚 蘇芷晴留言「Huh？」惹網民揣測

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會墜屏意外發生至今逾3個月，受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院留醫。警方前日就事件拘捕5人，政府亦公布調查報告，擬追究舞蹈公司沒為舞蹈員買保險及沒報工傷。MIRROR前晚參加商台《903 AllStar籃球賽》後接受訪問，其間盧瀚霆（Anson Lo）聽到提及阿Mo及關於舞蹈員保險問題時，顯得有點激動，低頭及轉身似飲泣及抹淚。阿Mo女友COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）昨日在社交網留言「Huh？」惹網民揣測其意思。

MIRROR演唱會事故，警方就事件拘捕5人，涉嫌虛報一批裝置及機械組件重量，包括LED屏幕；政府亦公布多個部門的調查結果，披露懸吊屏幕的鋼索、吊環螺栓等的造工、設計及安裝等均有問題，其中勞工及福利局擬追究舞蹈公司沒為舞蹈員買保險及沒報工傷等；文化體育及旅遊局認為租用人違反紅館租用條款當中的部分規定。主辦單位MakerVille及大國文化發表聲明，稱會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作，並會仔細研究和諮詢法律意見，保留追究相關單位的權利。

MIRROR隊友築人牆遮擋

MIRROR前晚就事故調查報告接受傳媒訪問，當日在紅館舞台上目睹舞蹈員好友阿Mo受傷倒地的Anson Lo，聽到問關於演出者、舞蹈員的僱用問題時一臉黯然，站在後排的他對於傳媒問MIRROR會否叫公司為演出的舞蹈員買保險，以及有什麼對阿Mo說時，他突然低下頭，顯得有點激動，身旁的李駿傑（Jeremy）輕拍他安慰。此時呂爵安（Edan）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及楊樂文（Lokman）亦發現Anson Lo有異樣，一齊望向他。Anson Lo不想被大家發現落淚，背向鏡頭嘗試冷靜，Edan見狀靠近以身體遮擋好友，前面的Tiger亦企近Lokman，為Anson Lo築起人牆。當Anson Lo再轉身望向鏡頭時，見他眼睛有點紅。影大合照時，Lokman即為Anson Lo拖延時間說：「補補妝先！」

阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）昨日在社交網上載黑底白字「Huh？」帖文，引起網民揣測其意思。至於多名參演MIRROR紅館演唱會的舞蹈員，分別就調查報告內容發表意見。綵排時受傷的羅德智（Zisac）得知舞台裝置實際重量為虛報數字後說︰「黐線，即係睇show都要搵命搏！呢單嘢直頭係危害公眾安全。」對於舞蹈公司未為舞蹈員買勞工保險及沒呈報工傷，他說︰「點解要卸責任落搵人嗰個度？」

方芷欣︰嚴重虛報仍可繼續營運

曾參加《全民造星IV》的舞者方芷欣（方方）質疑涉虛報資料的公司為何仍可繼續營運︰「點解知道呢間公司嚴重虛報，都唔勒令停止佢哋營運？聽完個記者會，原來政府審批講個信字就得，你畀咩佢就係咩㗎啦。監管角色唔係本來都要做㗎咩？唔係到有嚴重災難發生咗先要做㗎嘛！間公司畀人發現嚴重虛報都仲可以繼續接嘢做，睇唔到阻嚇作用喺邊度。大佬，做嘢畀啲誠意好無？邊個開show需要請dancers，咪邊個係僱主囉。搵人嗰個負責搵人㗎咋。」

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