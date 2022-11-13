吉卜力手繪動畫賀《曼達洛人》3周年 尤達BB遇煤炭屎鬼 獲讚可愛

【明報專訊】為慶祝《星球大戰》外傳劇集《曼達洛人》面世3周年紀念，影視串流平台Disney+促成魯卡斯影業和吉卜力工作室首度合作，後者製作手繪動畫短片《禪——古古與塵兔》（Zen - Grogu and Dust Bunnies）昨日（12日）上架，片長只有4分鐘，講述《曼達洛人》主角「尤達BB」格羅古（Grogu，暱稱古古）修煉期間，遇上《龍貓》煤炭屎鬼的故事，古古最後拈花微笑，網民大讚可愛。

「日本動畫大師」宮崎駿開設吉卜力工作室，上周五（11日）凌晨透過社交媒體Twitter上載一條只有15秒的短片，首先出現「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）創辦魯卡斯影業的商標，然後輪到吉卜力的招牌「龍貓」畫面，雖然片段沒提供任何內容或資訊，但公開未夠一天，已吸引超過800萬人次點擊，證明網民對於美日兩大品牌的首個合作計劃，充滿期待。

網民提議吉卜力製作《星戰》長篇動畫

相隔一日，謎底終於揭開，原來Disney+為慶祝《星球大戰》外傳劇集《曼達洛人》推出3周年，於是邀請吉卜力製作短片，《禪——古古與塵兔》以《曼》劇原創角色古古為主角，講述他在修煉原力期間，偶遇宮崎駿執導動畫《龍貓》和《千與千尋》的搞笑角色煤炭屎鬼（英語譯作塵兔），古古以為後者來搗蛋，於是避之則吉，結果發現他們只想送花示好，最後一幕古古手執鮮花微笑，充滿禪意。

《禪》片昨日下午在Disney+首播後，網民大讚古古和煤炭屎鬼很可愛，亦有人提議吉卜力製作《星球大戰》長篇動畫，相信跟魯卡斯影業出品有截然不同的趣味。據日本傳媒報道，吉卜力創辦人宮崎駿與鈴木敏夫，跟魯卡斯影業總裁Kathleen Kennedy是相識多年好友，輕易促成今次合作。

《禪——古古與塵兔》由近藤勝也執導，他亦是吉卜力的始創成員之一，由首部動畫《天空之城》開始擔任畫師，直至宮崎駿最後一部長片《風起了》，二人合作從未間斷。由於《禪》片並無對白，多得2018年憑Marvel超級英雄片《黑豹》贏得奧斯卡最佳電影音樂獎得主、瑞典作曲家Ludwig Göransson配樂，令到短片意境更恬靜空靈，禪味十足。剛上映《黑豹2：瓦干達萬歲》配樂亦是出自他的手筆。

《曼達洛人3》明年2月上架

魯卡斯影業製作《曼達洛人》第1季在2019年11月12日於Disney+上架，故事講述《權力遊戲》男星佩特羅帕斯卡（Pedro Pascal）飾演的賞金獵人，某次執行任務時，遇上外形可愛但擁有強大原力的格羅古，二人相處日久，逐漸培養出「父子」情誼。《曼達洛人》第3季將於明年2月上架。