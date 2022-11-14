盼好友一直唱到老 倫永亮唔覺林憶蓮想退休

【明報專訊】倫永亮將於11月底在西九戲曲中心舉行兩場《我是音樂人？》演唱會，他接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問，透露作曲曾為他帶來可觀版稅收入，1990年代高峰期一年達6位數字，但不是每年都有此金額。在近千首已發表作品中，倫永亮選最愛三甲，首位是蘇芮唱的《愛過就是完全》，其次是《心仍是冷》，第三位是梅艷芳唱的《不要重播》。

倫永亮曾擊敗四大天王奪得叱咤男歌手金獎，重提威水史，他笑說：「我記得，好shock同surprise。嗰刻好驚，事前一啲都唔知，最大嘅驚喜係，點解會係我？真係好唔明。」

1990年代後期倫永亮的作品減少，金牌監製地位先後被雷頌德、陳輝陽、Edward Chan等取代，倫永亮沒有為此感不快，喜見長江後浪推前浪。

倫永亮跟林憶蓮是長期音樂伙伴，近年林憶蓮鮮有公開露面，2018年底推出完國語專輯《0》後，傳出引退消息，倫永亮說：「這些台灣傳出來的消息，聽吓就算啦，她點解要退休？最近期見憶蓮，是今年初在香港，我們沒談這新聞，傾得最多是音樂，以及身體健康問題。我感覺她會繼續唱，一個唱得這麼好的vocalist，無論是技巧、演繹都是高手中的高手，在公在私我都希望她不要退休，一直唱到老。」

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