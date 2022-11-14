張家輝驚喜亮相賀開騷 洪嘉豪騷前壓力爆煲偷哭

【明報專訊】洪嘉豪一連兩晚假西九文化區竹翠公園舉行《The Cycle of…Kaho Hung Live 2022》首個個人演唱會，前晚頭場，衛詩、岑寧兒、陳海寧、程人富、樂隊Zpecial等捧場。洪嘉豪換了多套靚衫，並以日文獻唱《阿修羅》，彈鋼琴和結他自彈自唱，嘉賓有陳蕾和衛蘭。

好友陳蕾表示好開心見證洪嘉豪的演唱會全場滿座，洪嘉豪自爆騷前信心不足，「曾幻想有一兩個人買晒啲飛，但冇人入場睇騷」。陳蕾笑言騷前發過千字文送鼓勵，大讚他的音樂才華值得被欣賞。洪嘉豪稱呼衛蘭「家姐」，並重提當年創作歌曲《別放手》，得到華納唱片賞識簽約做歌手，有幸跟衛蘭跑海外巡迴演出學習，「我講過，只要開個人騷一定邀請她做嘉賓，今日做到了」。衛蘭欣喜說：「你大個仔嘞！」

洪嘉豪大玩遊戲兼送禮物，炒熱現場氣氛，並播出一段生活片，稱要搞喊台前幕後和全場粉絲，結果他反收到驚喜，現場播出他的偶像張家輝變身「化骨龍」打氣片，洪嘉豪立即大笑說：「好勁，多謝，多謝家輝哥。」完場前安歌，粉絲大叫除衫，洪嘉豪笑問：「我今次除衫，下次上紅館除乜？」最後只脫了背心外套，作狀揭起T恤露肚臍。

留待在紅館騷肌

洪嘉豪完騷受訪，表示好享受演出，無奈安歌時間太少，「我終於相信有人買飛來睇騷支持我」。他覺得做騷是開心事，刻意遏制情緒和淚水，表示騷前一個月好辛苦，同時兼顧拍戲和準備個唱，試過壓力爆煲，「騷前好忙，又要節食和健身操練，收工後無法紓壓，試過搭𨋢和站在家門前流眼淚」。講到粉絲期待他騷肌，問是否密謀上紅館除衫？洪嘉豪說：「我不敢亂開空頭支票，今次開騷是第一步，好幸運有粉絲愛戴，希望繼續努力，不久將來能上紅館，睇睇有冇機會除衫。」

記者：鍾一虹