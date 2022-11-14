林鈺洧自爆曾離家出走瞓公園

【明報專訊】應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）的父母林俊賢和Jasmine，近日就當年家暴一事隔空互相指控，雙方各執一詞，引發「羅生門事件」，Denice成為磨心。她接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，回憶13歲獨自住劏房的經歷與15歲靠社交平台跟父親初見面的經過。Denice自認人生大部分時間也很困難，順境時會感慌張，一年前因生活與收入穩定而想參加港姐自我挑戰。當選後新聞浪接浪，面對難聽的說話與指控，她承認感壓力與不開心，只有靠睡覺與吃東西調節心情。

Denice稱最喜歡的港姐分別是李嘉欣和向海嵐，後者致力慈善是她的學習對象，並定下目標建立自己的慈善基金，幫助單親、住劏房或受虐兒童等。Denice在13歲時被母親安排住劏房，稱明白媽媽年輕時帶着女兒好辛苦，對方間中情緒欠佳，分開住也是一個解決方法。自認從小愛逞強的她說：「以為自己可以做到很多事情，做不到也要硬着頭皮做。每當我遇到不能解決的問題，便對自己說『最多咪瞓街，又唔係未瞓過 』，和媽媽同住的時候，試過因跟她爭吵走到公園睡，醒了便上學，好小事。母親不會找我，那是我們的溝通方法，我沒有迷惘，只想鼓勵大家，只要心存善念，好事便會發生。」

回想與生父初次見面的經過，Denice說：「15歲時，父親當時的女友透過facebook找到我，才知道父親叫林俊賢，父女第一次相認是在內地，之後一年見一兩次。」並稱跟父親相認後，生活沒有特別變化，因為他不在香港居住，但承認因星二代的身分令她知名度增，工作機會也多了。

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