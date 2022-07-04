MIRROR首名成員再踏舞台 稱綵排全身發抖爆喊 Anson Lo胃抽筋頂硬上 完騷被扶走

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚在亞博伙鄭欣宜演出商台主辦的《拉闊音樂會》，兩人落力跳唱90分鐘，現場氣氛熱烈。Anson Lo換上多個不同造型，穿貼身背心曬臂及腹肌，還做出自摸動作，令「神徒」（粉絲暱稱）尖叫不停。不過原來他胃抽筋仍頂硬上演出，完騷後太辛苦取消接受傳媒訪問；網上流傳他被醫護人員攙扶離場的視頻。Anson Lo回家休息後在社交網報平安，稱會好好休息。到昨晚又透露重踏舞台綵排時整個人發抖，跑回化妝間爆喊。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Anson Lo與鄭欣宜合作《拉闊音樂會》，之前因MIRROR演唱會事故延期，前晚舉行，亦是MIRROR復工後首名成員再踏舞台演出。隊友呂爵安（Edan）及李駿傑（Jeremy）在台下捧場，兩人興奮揮手又擺心心手勢。大批「神徒」穿粉紅色衫及舉起燈牌為偶像打氣，Anson Lo父母亦現身捧場。

換多個造型 趴地派心心

Anson Lo、鄭欣宜及舞蹈員連場勁歌熱舞，合共唱逾20首歌。開場時，欣宜與Anson Lo以黑色軍服型格登場，唱出多首快歌，炒熱全場氣氛。Anson Lo換了多個不同造型，有粉紅色毛毛褸、西裝Look、貼身背心曬臂及腹肌，更跳至趴地做自摸動作，「神徒」瘋狂尖叫。他唱《不可愛教主》前，表示很掛念「神徒」並派飛吻。之後他與欣宜手拖手合唱，欣宜問他：「我哋叫你老公咁耐，點解你唔叫我哋老婆？」歌迷起哄。Anson Lo停頓兩秒答：「人呢，人只有一個老婆，你哋自己諗啦！」尾聲時，他與欣宜再合唱多首快歌，將氣氛推至高峰。

完騷逾半小時 未現身受訪

音樂會約晚上9時15分結束，原本安排欣宜與Anson Lo接受傳媒訪問。但等候逾半小時，最後得欣宜獨自現身，她說：「Anson完騷後覺得胃痛不適，不能出來做訪問。」

Anson Lo經理人黃慧君（花姐）其後透過錄音稱不好意思，沒親自出來同大家交代Anson Lo因不適未能做訪問，要拜託欣宜。花姐表示Anson Lo表演完落台胃抽筋，痛得好辛苦，要醫護人員幫手抬入房。本來想出來做訪問，但休息一輪還是頂不住，決定送他返家休息。網上有視頻見Anson Lo由醫護人員扶走，垂下頭似虛脫無力。

欣宜：佢騷前只吃一啖飯

欣宜表示Anson Lo很久沒見大家，演出超落力，加上開騷前只吃了一啖飯，引致胃痛。她稱受對方影響，比之前開騷跳得更勁更落力，完騷也感周身骨痛，想吃揚州炒飯補充體力。她唱《我地》時落淚，解釋首歌好感動，見全場燈海，又與「老公」開騷自肥成功，好開心及感觸。她表示想再與Anson Lo合作開騷，但她要多唱歌，Anson Lo負責跳舞。Anson Lo是MIRROR復工後首名成員再踏舞台演出，有否覺對方有包袱？欣宜覺得他OK，很專業，「每個人都會背負工作意外的種種問題，上到台會收拾心情，the show must go on，他一定做得到」。並以正到爆形容Anson Lo台上表現。

Anson Lo昨日凌晨在社交網留言報平安。到晚上又發文稱：「相隔3個多月再為演出排練，需要調整心理，可能陌生有壓力及害怕。第一次在舞台綵排整個人發抖，跑回化妝間哭過一場。當時經理人花姐說，如決定要繼續做，要搵個出口給自己。」他調整後便再上舞台，忘記壓力專心唱歌及跳舞，找回初出道的自己。他對突然胃抽筋，跟欣宜及傳媒說聲對不起。

凌晨報平安 梁泰來證綵排已不適

Anson Lo日前在商台籃球賽與隊友受訪時落淚，引起不同猜測，前晚未有受訪，亦有網民議論。商台梁泰來發文指Anson Lo綵排時已胃痛不適，稱對方沒想過迴避騷後的訪問環節。

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