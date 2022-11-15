拍完《繩角》變鋼條 AK繼續學拳擊 Lokman呻艱辛 Alton拒認最好打

【明報專訊】MIRROR成員江生（Anson Kong、AK）、楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）在ViuTV原創劇《繩角》飾演拳手，4人各有武術根底，Tiger與Alton學過功夫及柔道、Lokman與AK有練跆拳道，但對拳擊是門外漢，開拍前上了3個月速成班，無奈遇上疫情高峰期，訓練斷斷續續。問劇中哪個角色最好打？Lokman與AK說戲裏和戲外可能是Alton最好打。Alton則覺得Tiger，後者笑說：「現實中不敢去證實。」

AK難忘擂台大戰Lokman

AK最難忘與Lokman有場一鏡到底的打擂台戲，事前花大量時間訓練招式，拍攝時兩三take便收貨，感開心又滿足；Lokman表示放下心頭大石。Alton讚他們對打節奏發揮好，提升了劇組士氣，給他與駱振偉（Thor）好好示範。

Lokman回想邊拍邊鍛煉身形，非常艱辛，每日完成10多小時演出後，收工仍要看劇本，睡眠不足。不過他們均指拍該劇時狀態最弗，AK現在瘦到變鋼條，肌肉都流失很多。

Tiger不用騷肌最舒服

Alton表示身形徘徊在及格邊緣。Tiger搞笑說：「我要重讀！劇中演三師兄，靠把口搵食，不需除衫落場格鬥，身形不用太嚴謹，算是最舒服。」Lokman指Tiger角色輕鬆而亮眼，似劇中催化劑，負責調整拳館氣氛和串連師兄弟間的感情，不用打到要生要死。AK說：「我和Thor打得最勁。我的角色由零開始，要經歷好多磨練，才成為真正的拳手。」Lokman與Alton讚Thor努力操練，身形變化大，令大家佩服。

4子希望繼續學習拳擊，AK指這項運動有助喼弗。Lokman愛拳擊，有助減壓和聯誼。Alton認同是發泄渠道，享受打拳出汗後，衣衫由淺色變深色的感覺。Tiger認為搏擊哲學好值得學習。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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