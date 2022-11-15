《下流上車族》收視再次擊敗《獎門人》 曾志偉向林敏驄認輸 請食「螺」找數

【明報專訊】無綫電視55周年晚宴昨晚在灣仔君悅酒店舉行，筵開17席。主席許濤率領高層蕭世和、曾志偉、曾勵珍及樂易玲等，以及逾50名藝人出席，包括當家小生花旦陳豪、馬國明、林夏薇、胡定欣、姚子羚、高海寧等；《聲夢傳奇》炎明熹、姚焯菲、冼靖峰和張弛豪擔任表演嘉賓。曾志偉承認曾擔心疫情關係，晚宴未能如期，幸現時順利舉行。提到林敏驄主演的《下流上車族》收視再次擊敗《開心無敵獎門人》，是否裸跑「找數」，曾志偉稱真心認輸，並說：「欠他們一餐飯同『跑』一餐。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

無綫邀請特首李家超任主禮嘉賓，聯同無綫董事局成員及慈善團體代表主持啟動儀式。主席許濤上台致辭，說「TVB」三個英文字，自1967年起便與香港市民同呼吸、共命運。現在TVB台前幕後4000多名員工，每年製作逾2萬小時新聞、資訊及娛樂內容，透過免費電視、串流應用、社交媒體等多個平台，服務香港觀眾，近年積極發展電商業務。TVB未來營運模式以及內容創作，會不斷更新，勇敢嘗試；還會加大人才培訓，培育更多年輕接班人。許濤稱過去多年，香港經歷不少風雨，TVB新聞報道中立客觀，不偏不倚呈現事實，從來不忘企業的社會責任。特首李家超深信TVB一如既往，將香港東西匯聚、獨特文化和我們的香港故事帶到世界不同角落，講出香港的好。

無綫合共籌逾65億元善款

曾志偉受訪時表示晚宴重點是無綫55年來為各大小慈善機構，合共籌得超過65億港元，特意邀請特首見證。他承認曾擔心疫情關係未必能如期舉行，慶幸現時防疫政策放寬至12人一圍，大家可以聚首一堂，「55周年不易，我都經歷很多年，幾日後便是台慶，TVB上下一心，為香港觀眾服務」。

談到《下流上車族》上周結局篇收視26.7點，再次擊敗《開心無敵獎門人》26.1點收視，志偉笑言：「我這些上流人最怕下流人，林敏驄成世人都不會哭，沒想到他現在日日哭，還搞到觀眾眼濕濕，真的認輸，很樂意輸給他。」是否真的裸跑「找數」？他笑謂：「我欠他們一餐飯同『跑』一餐，我訂緊隻響『螺』……請他們吃。」會否開續集？志偉笑稱林敏驄是怪俠，會自動跑過來，誠意邀請反而不肯，「沒想到他平時吊兒郎當，難得今次那麼用心，還為拿劇中的歌曲版權，寧從自己酬勞中扣，真的大個仔，但最慘是他親自唱。我有看大結局，都畀佢搞到我眼濕濕，因為要畀咁多錢佢」。

馬國明澄清婚事未落實

有傳無綫再次變陣，兩度抽起《新四十二章》，最新說法由《法言人》頂上。《法》劇男女主角馬國明和林夏薇表示不知情，亦沒有聽聞。馬國明表示日前才聽到由《輕．功》頂上，現在又說是《法言人》，演員很被動，一切由公司決定。他又澄清日前只是說與女友湯洛雯有意明年結婚的想法，不知為何變了好像落實一樣，「我們所有事都未確定，我不會選在台慶或者節目巡禮宣布結婚，一定會私下做」。是否已求婚？馬國明沒有否認，只說：「不答你住，時機適合會公布。我怕我的『鐵馬』兄弟姊妹嬲，怪我宣布婚訊不通知聲。」又笑稱報道出街後，有朋友恭喜他，他覺得是開心事，無所謂。

林夏薇露背騷腿現身，表示公司節目經常有變動很正常，相信公司的安排是最好。若劇集在此檔期播出有機會冧莊視后，她沒有想太多，身為演員只享受拍攝過程，拍劇非為爭獎，最重要努力演好角色，得到觀眾共鳴。

高海寧不介意大合照排位

胡定欣榮幸參與晚宴，在公司一段長時間，可一起經歷此時刻很開心。對於在劇集《廉政狙擊》內地版海報，頭像和名字「被消失」，她表示在這場合不回應，公司會處理，「我還在劇中，沒有事，放心」。

近日與無綫續約的高海寧，日前在節目巡禮大合照只企第二排，她自言從不介意排位，當日是第二排的中間位，笑言終有一日能企第一排。晚宴上，剛續約的高海寧與黎諾懿被安排與志偉同枱。

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