「總會拍電影」頭炮開鏡 古天樂盼計劃締造就業機會

【明報專訊】古天樂去年上任香港電影工作者總會會長後，親自集資推出「總會拍電影」計劃，公開招募劇本，由總會投資開拍，首季勝出作品包括導演兼編劇關文軒的《惡人當道》，以及導演林善與編劇譚善揚的《不赦之罪》。《惡人當道》日前開鏡，古天樂、導演關文軒、演員姜皓文、廖子妤、凌文龍與葉童等出席。

總會會長古天樂表示以前電影界曾合拍《豪門夜宴》、《雙龍會》等籌款，期望「總會拍電影」以新思維，主動直接帶動本地電影產能，為香港電影工作者締造就業機會。他稱面試時發現不少新導演及編劇表現成熟，普遍水準很高，是令他眼前一亮的人才。第二部獲選作品將於年底開拍，古天樂說：「原先計劃一年拍4部電影，現時疫情放緩，電影行業開始復蘇，我比較放心。主張精益求精，希望完成首輪拍攝才展開第二輪招募。而且現在找評審很難，大家都忙。」

姜皓文誓要令人眼前一亮

《惡人當道》男主角姜皓文說：「今次是我一直好想演的角色，看劇本已覺得好正，又是『總會拍電影』頭炮，更有意義。」並稱會用新方法演繹，希望帶新鮮感給觀眾，令大家覺得：「嘩！這個是姜皓文嚟㗎？」廖子妤為角色染了一頭金髮，配合演有9歲兒子的「癲得」媽媽。凌文龍第一次演反派，感謝「總會」開戲，讓新演員有更多演出及學習機會。

《明日戰記》破8000萬 成最賣座港產片

此外，古天樂監製兼主演電影《明日戰記》累計票房已衝破8000萬，成為香港電影史上首部破8000萬票房的亞洲電影。同時是香港史上最賣座的港產片、華語電影及亞洲電影，打入香港電影最高票房排行榜第20位。

娛樂組