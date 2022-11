相隔10年再現身 預告歐洲巡唱 Taylor Swift掃4獎成EMA大贏家

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift上月21日推出新專輯《Midnights》,迅即登上Billboard 200大冠軍,並締造多項紀錄;她闊別10年的歐洲音樂頒獎禮(EMA)舞台,前日驚喜現身,並捧走最佳歌手等4獎成為大贏家。雖然只公布了美國巡迴演唱會日程,但Taylor致謝辭時稱迫不及待想在巡迴騷見到歐洲粉絲,似預告了演唱會不止在美國舉行。另外,Blackpink、防彈少年團(BTS)、Seventeen等亦在EMA接連獲獎,繼續展現韓流實力。

MTV頻道舉辦的EMA頒獎禮,本月13日(周日)在德國杜塞爾多夫舉行,特別請來英國女歌手Rita Ora及新婚夫婿導演泰卡韋迪迪(Taika Waititi)擔任主持,Rita更連換多套服裝,泰卡則搞笑表示要啓動內心偶像歌手的一面。

Taylor Swift獲獎無數,但自2012年在EMA獻唱《We Are Never Ever Getting Back Together》及以馬戲團為主題的演出後,已10年沒出席EMA頒獎禮,所以前晚現身紅地氈,給當地傳媒帶來驚喜,加上一身恍似泳衣加魚網的打扮,輕易成為全場焦點。Taylor Swift分別捧走最佳歌手、最佳MV、最佳長篇MV,以及最佳流行曲歌手等4獎成為大贏家。她致謝時表示,「粉絲就是我在這裏的唯一原因」;又向台下的德國觀衆稱迫不及待想在巡迴演唱會跟大家再見面。大獎最佳歌曲落在《Super Freaky Girl》Hip Hop女歌手Nicki Minaj身上,並兼奪最佳Hip Hop歌手,不過她缺席頒獎禮。Taylor Swift的舊愛兼One Direction前成員Harry Styles,贏得最佳現場演出,由於他正舉行美國巡迴演唱會,所以前日亦沒到場。

Blackpink再奪最佳元宇宙表演獎

韓國歌手也是今年EMA的贏家之一,其中BTS連續5年贏得最受樂迷喜愛藝人獎;13人男團Seventeen捧走最佳新人。至於正舉行世界巡迴演唱會的女團Blackpink,繼今年8月在美國VMA憑在手遊《絕地求生》舉行虛擬演唱會獲頒最佳元宇宙表演獎後,前日於EMA亦獲頒同一獎項,成員Lisa同樣再下一城,捧走最佳K-Pop殊榮。

英國樂隊Muse久別EMA舞台,獻唱了《Will of the People》,並贏得最佳搖滾歌手獎,Muse致謝時把獎項獻給烏克蘭人民及伊朗女性。今年5月在歐洲音樂大賽勝出的烏克蘭樂團Kalush Orchestra亦參與演出,並把場館轉為藍黃兩色,以示對祖國的支持。美國搖滾樂隊OneRepublic唱出《壯志凌雲:獨行俠》的歌曲《I Ain't Worried》,伴隨男主角湯告魯斯(Tom Cruise)現身的介紹片段,OneRepublic更表示這片段得來不易。