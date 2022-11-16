楊偉倫麥沛東落力謝票 誓要《正義迴廊》回本 蘇玉華林海峰盼登香港三級片龍虎榜

【明報專訊】何爵天執導、翁子光監製的電影《正義迴廊》上映18日（截至13日），累計票房直逼1700萬，前晚在尖沙嘴舉行慶功宴，一眾演員楊偉倫（阿卵）、麥沛東（阿東）、蘇玉華（阿蘇）、林海峰（Jan）、楊詩敏和葉蘊儀等出席。阿蘇透露香港有三級片龍虎榜，第三位是票房近5000萬的港產片，她將目光放遠，盼《正義迴廊》票房愈收愈好，能佔一位。阿卵與阿東被翁子光押上買樓首期投資此片大為感動，承諾繼續謝票谷票房，誓要幫監製回本。

何爵天表示《正義迴廊》票房達2000萬便回本，到時會推出一些幕後花絮，包括多名律師的精湛演技鏡頭等，目標收2500萬，希望觀眾繼續撐香港電影。阿蘇承認沒想過會有今日的成績，早兩星期和監製一起到戲院謝票，觀眾零星落索，但日前再謝票已完全不同，7場全部爆滿，「多謝觀眾將口碑傳開，現在不是講有無睇過，而是說睇了幾多次」。

沒看過《正義迴廊》的Jan稱因口碑好，日前才自掏腰包與家人入場欣賞，「睇完一額汗，早知個個演得那麼好，我絕對不會接拍，幸好劇本寫得好，我才順利過關。家人話滿意我今次演出是最大欣慰」。並透露電影後日（18日）在英國上映，阿蘇表示據聞已爆滿；Jan說：「票房過某個數字，要過去謝票。」

阿蘇著樽領報答觀眾

對於有此票房成績，阿蘇直認意想不到，始終是三級片，非合家歡電影，18歲以下觀眾不能入場，題材又重口味，兩主角阿卵和阿東雖有精湛演技，但對電影觀眾來說都是素人。Jan不覺因三級影響票房，稱三級代表一級劇本、超級好演員及極級導演。

阿蘇透露香港有三級片龍虎榜，第三位是票房近5000萬的港產片；她眼光放很遠，希望《正義迴廊》票房愈收愈好。問票房若收5000萬，她會否仿效《飯戲攻心》的鄧麗欣「派福利」，曬性感泳衣照答謝觀眾？阿蘇笑說：「我著樽領，天氣凍。」問Jan會否著泳褲？他說：「著泳褲有什麼特別，我在沙灘都會著，而且不要想收5000萬那麼少。」

對於翁子光押上買樓首期開拍此片，阿蘇佩服對方的堅持，正因如此才造成現在的奇蹟，希望繼續有奇蹟發生；亦感激K先生借出100萬相助，讓電影得以開拍。阿卵和阿東表示《正義迴廊》開畫首日只得20萬票房，真的很驚、很擔心，感激觀眾支持，將口碑傳開，令大家對此片產生興趣。他們會繼續謝票谷票房。會否超越《飯戲攻心》謝票逾300場？阿卵說：「會盡做。很有趣，每次謝票後都會引起大家在社交平台討論及反思，有很多問題都很深刻，例如肥仔（麥沛東飾）是否幫兇等。」

封翁子光「大膽翁」

問阿卵和阿東希望有多少票房？二人表示愈多愈好，一定要幫監製拿回首期，阿卵說：「他嘔心瀝血籌拍此片，我們都是從他的帖文才得知過程，好感動。他做了那麼多東西，我們毫不知情，由拍攝到上映都沒給我們壓力，翁子光和K先生都對港產片有着熱情，肯為香港電影付出，所以我們要努力宣傳，回報他們。（可知K先生是誰？）已呼之欲出。」

說到他們有機會入圍角逐明年金像獎最佳男主角和男配角，阿卵說：「若入圍會很開心，是對演員的肯定，多謝大家欣賞和支持。但此刻這些並不重要，最重要為翁子光回本，不用睡碌架牀。他已成為我偶像，竟起用我和阿東兩名電影素人做主角，不知話他大膽，還是夠眼光，真的要叫他『大膽翁』。」

記者：柯美