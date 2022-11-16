盧瀚霆再次半裸拍廣告 姜濤手術後曬牀照報平安

【明報專訊】MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、副隊長江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）和姜濤去年9月為時裝品牌拍廣告，Anson Lo、AK與Ian半裸騷肌亮相，宣傳海報成「鏡粉」打卡熱點，掀起熱話。今年品牌跟MIRROR再合作，Anson Lo與姜濤的硬照率先曝光。Anson Lo冧莊半裸上陣，穿長褲露內褲大曬6嚿腹肌，配合不羈表情，迷倒一班神徒（粉絲暱稱）高呼窒息。姜濤貫徹密實作風，包到冚造型亮相，以電眼搭夠，冧暈姜糖（粉絲暱稱）。

姜濤上周五（11日）參與《903 AllStar 籃球賽》受傷，扭傷右膝蓋，痛得要坐輪椅送院，事後透露要動手術。昨晚他在社交平台報平安，表示手術順利，寫道：「順利結束了，感謝上天。希望早點好起來見大家。」並上載在病牀的照片，見他右腳上了護膝腳架，拍照時不忘舉V字手勢。

感謝毛姐提點

至於Anson Lo參演的電影《過時‧過節》下周四上映，再次跟隊友呂爵安合作，又有機會跟毛舜筠（毛姐）做對手戲，他大感獲益良多。Anson Lo感謝毛姐臨場提點要注意的細節，透露有3場戲沒有毛姐戲分，但對方仍到場，並在停機時指導，「毛姐會話『你邊個位可以做得好啲』，佢教咗我好多嘢，呢啲嘢係我從來未聽過同學過」。

娛樂組