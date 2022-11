稱胞姊莊鍶敏失婚寄情工作 莊思明爆楊明增值鋪後路

next

【明報專訊】莊思明和黃嘉雯等一眾歷屆港姐,昨日於新蒲崗綵排無綫《萬千星輝賀台慶》表演項目「Beauty and the Beat」。思明表示經過一星期排練,由頭一日很迷茫,到現在能記齊舞步,很有滿足感。她透露早前回馬來西亞探親,已兩年多沒見母親,男友楊明未有隨行,「都是第一次見哥哥細仔,他問工人姐姐『Who is this?』但經過10日相處後,他現在成日說很掛住姑姑」。

談到胞姊莊鍶敏日前宣布離婚,思明稱對方心情ok,性格很硬淨,「她會將重心放回工作,其他隨緣。她現在內地走來走去,有很多朋友,不過都快回香港」。並稱家姐與前姐夫並非一路關係不好,只是分開太耐需要磨合,不可以單方面一個人犧牲,「我覺得既然磨合不到,倒不如做回朋友。(媽咪知道後可有不開心?)她都ok,她知家姐是什麼性格」。

擔心裁決 互相打氣

談到男友楊明的案件下月有裁決,思明說男友心情還好,擔心一定有,但保持樂觀態度面對,並積極運動和上堂學習幕後製作,「他覺得擔心都是要過日子,倒不如做些有建設性的事情」。楊明想案件後轉向幕後發展?她說:「只是增值一下,因他有興趣,始終演員不可能做一世,將來也可以多一條出路。」思明承認也有點擔心,與楊明互相打氣,男友最近當魔鬼教練督促她減肥。

黃嘉雯有份演出的《下流上車族》大結局收視佳,她感開心,證明多人喜歡,沒想過她只演出幾集,會有那麼大迴響,日前行山還有小朋友叫她「校長」,又要求合照,很開心港姐冠軍以外,多了一個代表作。

記者:陳釗