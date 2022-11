【明報專訊】《老友記》女星珍妮花安妮絲頓(Jennifer Aniston)昨日在社交網透露,同為演員的父親尊安妮絲頓(John Aniston)本月11日逝世,享年89歲。珍妮花在文中形容其父「是我認識其中一個最美麗人類。我很感恩你平靜的到了天堂,而且沒有痛楚」,並貼出多張由童年到長大後父女倆的合照。

尊安妮絲頓10歲時隨家人從希臘移民美國,並把原來姓氏Anastassakis縮短為Aniston,大學畢業後曾在美國海軍服役。他1962年首次拍劇,後來成為長壽肥皂劇《Days of Our Lives》的固定演員,演了37年,拍過近3000集,並在今年的日間艾美獎獲頒終身成就獎,但他當時沒露面,由女兒珍妮花代領及致謝辭,「他拍《Days of Our Lives》超過30年,贏得了同行演員的尊重、欣賞及深厚友誼,還有全球以百萬計的影迷喜愛」。

尊安妮絲頓曾表示不知道女兒珍妮花想入行拍戲,直至從經理人那裏得知她要求試鏡機會,「我告訴她,『你不會想在演藝界,這一行很令人厭惡』」。珍妮花沒理會父親的忠告,日後更拍了經典處境劇《老友記》而大紅大紫。尊亦曾在訪問中讚賞女兒很有天分。