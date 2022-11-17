姜濤需撐拐杖兩個月 感謝90歲婆婆留言鼓勵

【明報專訊】姜濤日前參加商台《903 AllStar 籃球賽》受傷，右膝蓋包紮後坐輪椅離場，事後表示需要做手術。前日他完成手術後，在社交網分享躺在病牀、右腳戴上護膝腳架穩定膝關節的照片報平安，稱手術順利完成。姜濤昨日再上載自拍照，見他可以落牀及坐在椅子上，左手撐着拐杖，他留言︰「這兩個月的新朋友。」hashtag了拐杖；之後再上載坐在牀上，護士幫他拿着拐杖的照片，寫道：「很累……慢慢來吧」。姜濤原定明天參與香港新世代藝術協會音樂節2022「樂在維港」，跟韓國著名古典聲樂天后曹秀美合作，但他剛做完手術仍未出院，未知能否如期演出。

姜濤昨日在社交網還分享了一名90多歲婆婆粉絲寫給他的信，婆婆表示姜濤成為她患重病時的精神寄託，他的出現如上天派來的天使，紓緩她的痛苦及孤寂，見到姜濤可愛的笑容，令她忘記愁苦，希望姜濤好好照顧自己的身體健康。婆婆還說因她現時的情况，有生之年應不能等到看姜濤的個人演唱會，於是看了5次姜濤的電影以示支持。姜濤說︰「婆婆，看到你的留言了，心裏真的百感交集。真的非常感恩你一直默默的支持。無論以後能否有機會見到，我都會記得你說過的話。最後，祝婆婆身體健康，長命百歲。」

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