被指55周年台慶神秘表演嘉賓 郭富城：待無綫公布 希望見大家

【明報專訊】郭富城昨晚到尖沙嘴為大型商場主持聖誕燈飾裝置亮燈儀式，谷德昭擔任司儀。活動首播郭富城與小朋友合唱21年前歌曲《戰場上的快樂聖誕》改編成的慈善聖誕主題曲MV。有傳他會擔任周六（19日）晚無綫55周年《萬千星輝賀台慶》神秘表演嘉賓，郭富城未有正面回應，說目前不便講太多，要尊重無綫，有待正式公布。他自言是無綫出身，55周年是很特別的日子，希望到時見到大家。

舞台王者郭富城（城城）在樂隊演奏下風騷出場，跟小朋友開心和唱，再與聖誕老人合照，又提早收聖誕禮物，充滿節日氣氛。他承諾今年聖誕節抽空帶太太和兩女前來欣賞燈飾兼打卡，商場為香港血癌基金籌款，他會買禮物行善，覺得很有意義。他說：「今（昨）日出門前，女兒剛放學回家，見她頭上戴獨角獸頭飾，巧合與這天活動主題非常配合，已打算將收到的禮物轉贈她們，留待聖誕節才送。」

盼舉家出埠旅行

城城透露稍後在港為新片開工，明年農曆新年可能到美加展開巡迴演唱會，如果成事，屆時會全家人出發，順道當家庭旅行，因自爆發疫情以來，沒有機會出埠旅行，趁機讓女兒欣賞他的演出。

無綫55周年《萬千星輝賀台慶》周六晚舉行，自曾志偉出任無綫高層後，已先後邀請四大天王中的張學友、劉德華及黎明在無綫大型節目演出，在台慶大日子，盛傳無綫邀請城城擔任神秘表演嘉賓，為令觀眾感驚喜，至今未有正式公布。

想跟前輩老師見面

城城被問傳聞時，表示暫時不便講太多，要尊重無綫，之後才能公布，並說：「我是TVB出身，就可以知道我個心係點，今年55周年是好特別的日子，知道我讀訓練班時的前輩和老師都會出現，自從做了演員和歌手之後，都冇乜機會見，我都非常渴望見到他們，好希望到時見到大家！至於會否表現唱歌跳舞，就留待TVB宣布。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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