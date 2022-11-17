黎諾懿爆富婆高海寧擇偶條件高

【明報專訊】黎諾懿、高海寧、張振朗、賴慰玲、游嘉欣前晚錄影無綫遊戲節目《唔玩唔知有獎攞》，黎諾懿自嘲不再年輕，玩遊戲時考驗筋骨，要反手幫高海寧除衫，難度好高，並笑說：「我已為人父，幫人除衫經驗豐富，好彩平時訓練有素，剛好搭夠。」他難忘手抱兒子因肚屙引致尿片滲漏，父子滿身「黃金」要撲回家冲涼。高海寧有不少湊仔經驗，稱以前經歷為弟弟和表弟妹換尿布，還洗尿布清除「黃金」。

黎諾懿稱高海寧偶爾到訪家中探望他的兒子，見證她湊仔功夫不錯，有潛質做多仔婆和好媽媽，但高海寧是富婆，擇偶條件要靚仔、有才華，一定要物色到筍盤才敢介紹給對方。高海寧笑說：「基於吸引力法則，我不會否定自己是富婆，做到富婆，才可跟有錢的黎諾懿做朋友。」講到二人老友李佳芯（Ali）傳有新歡，黎諾懿與高海寧均表示不知情，「可能只是巧遇朋友食餐飯！大家不要太敏感，暫時保持神秘感，等Ali回來親自講，我們都好想知，要約她食飯問問，若真的找到對象當然戥她開心」。

好兄弟鄭伊健將開紅館演唱會，黎諾懿透露「鄭太」蒙嘉慧已回港，他會帶家人捧幾場，不過為保障鄭生健康，不會去後台探班，等尾場完騷才約見面。有否自薦任嘉賓？他笑說：「他首首歌我都識唱，怕到我演繹變成新歌，獻醜不如藏拙。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com