韓國防彈少年團連續3年入圍爭獎 Beyonce累計格林美提名刷新紀錄

6年前Adele橫掃格林美5獎成大贏家，今屆獲7項提名，且看能否再創佳績。

Beyonce以9項提名領先今屆格林美，並以累計88項提名刷新史上最高紀錄。

【明報專訊】第65屆格林美音樂頒獎禮將於明年2月5日在洛杉磯舉行，昨日大會公布提名名單，樂壇天后Beyonce憑專輯《Renaissance》角逐年度最佳錄音、專輯及歌曲等9項大獎，不單是今屆之最，更令她的累計提名數目增至88項，跟饒舌天王老公Jay-Z平起平坐，同創格林美史上最多提名紀錄。另外，韓國男團防彈少年團（BTS）連續3年入圍最佳流行歌組合演出獎，且看能否零的突破。

樂壇天后Beyonce睽違6年推出新碟《Renaissance》，以黑人懷舊舞曲風格贏盡口碑，今屆入圍格林美年度最佳專輯及最佳跳舞／電子專輯獎之餘，大碟收錄冠軍歌《Break My Soul》亦將角逐年度最佳錄音及歌曲、最佳R&B歌曲等9個獎項，饒舌歌手Kendrick Lamar及英國樂壇天后Adele分別以8項和7項提名緊隨其後。其他著名歌手如Harry Styles、Taylor Swift、Bad Bunny及Lady Gaga，分別獲得6、4、3及2項提名。

Beyonce入圍次數睇齊老公Jay-Z

Beyonce、Kendrick Lamar及Adele將會在年度最佳錄音、專輯及歌曲大獎正面對撼，反映競爭相當激烈。還記得在2017年，兩大樂壇天后亦曾硬碰，結果Adele大獲全勝，憑專輯《25》及主打歌《Hello》囊括上述三大獎項之餘，並以總數5個獎座成為大贏家，今年Adele新碟《30》走勢凌厲，雙方難言穩操勝券。

不過，Beyonce出道至今已捧走28座格林美獎，暫時成為女歌手之冠，亦比夫婿Jay-Z獲得24個獎座為多。若以入圍數目計算，Jay-Z跟Beyonce同樣累積88項提名，刷新格林美史上最高紀錄，難怪二人屢次獲選為樂壇最具影響力夫婦，可謂實至名歸。

Jin即將入伍 BTS未必齊人出席頒獎禮

另一方面，BTS過去兩屆分別以《Dynamite》和《Butter》角逐最佳流行歌組合演出獎，但均鎩羽而回，今屆跟英國搖滾樂隊Coldplay合唱《My Universe》，連續3屆角逐同一獎項，加上他們首次憑韓文歌《Yet to Come（The Most Beautiful Moment）》入圍最佳MV獎，令到提名數目增至兩項，刷新K-Pop歌手紀錄。

今年初BTS擔任格林美表演嘉賓，現場演繹《Butter》贏盡好評，卻再度失獎，粉絲透過社交媒體表達失望及不滿情緒，並以標籤「#Scammys」（騙局）嘲諷大會。就算明年得獎，隨着成員Jin即將入伍，恐怕未必能夠全體上台領獎，難免有憾。