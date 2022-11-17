【開箱】《台北女子圖鑑》 桂綸鎂版「緣路山旮旯」

【明報專訊】《醫龍》水川麻美主演的《東京女子圖鑑》，2016年底在影視串流平台亞馬遜Prime Video首播，迴響不俗，先後翻拍成北京及上海版本在內地優酷播放；《台北女子圖鑑》今年9月21日在Disney+上架，下周三（23日）迎來第11集結局；然而有金馬影后桂綸鎂擔正，王柏傑及夏于喬「助攻」，還有鳳小岳、五月天成員石頭、楊謹華、林柏宏、張孝全、李霈瑜等演員客串，可是劇中對台北台南的刻板印象，以及時空背景混亂，引來網民熱議及激辯。

日版刻畫社會暗藏階級歧視

《台北女子圖鑑》講述林怡姍（桂綸鎂飾）大學畢業後從台南老家到台北發展，事業並非一帆風順，還要面對愛情的甜酸苦辣。在台北她跟妹妹怡淨（林思宇飾）、青梅竹馬的李承恩（王柏傑飾）及許慧如（夏于喬飾）組成台南幫，彼此互相扶持。林怡姍後來事業有成，年紀輕輕成為高管，感情上卻起伏不斷，曾經與上司交往、當情婦、幾乎嫁入豪門、與才俊拍拖，發生相差超過10歲的姊弟戀等。劇中每集標示不同主題，透過台北各地區描述林怡珊歷程。雖說改編《東京女子圖鑑》，每集名稱也許已最能表達「圖鑑」之意；沒看過北京與上海版本，難以比較，但原著有其地方色彩與肌理，所謂圖鑑，不止地理上所說的三軒茶屋、銀座、港區、代代木等，還代表了社會的階級分野。

《東京女子圖鑑》被內地和台北先後翻拍，劇本自有其吸引力，但改編後能否服水土，則看編劇功力。原著描述水川麻美來自秋田，一直嚮往東京都市生活，經過20年打拼，才驚覺事業上或可做出成績，感情與婚姻完全兩回事，慢慢感受到社會階級與地位高低帶有入肉入骨的深層歧視。劇集一開始高中老師問水川對未來的打算，她表明想到東京發展，過別人艷羨的生活。大學甫畢業已迫不及待前往東京。不知天高地厚的女孩，以為足夠財力可在南青山租屋，最後被地產經紀說服，落戶三軒茶屋，較便宜又多年輕人聚居的社區，並認識了初戀男友阿部力。然而在時裝公司工作的她，不滿足於此，參與聯誼活動，認識了外商菁英森崎溫後，認為他是理想對象。水川麻美後來才知道愛戀不是婚姻的唯一基礎，森崎溫被調派紐約工作，找門當戶對的富家女結婚，她最終被遺棄。水川後來轉職名牌公司，並成為和服店老闆的情婦。年過30的她發現周遭朋友都結婚生子，開始調整人生方向，透過相親找對象。婚後才發現丈夫大倉孝二並非如最初所說支持其事業，一如其他大男人，把家務丟給太太處理。最終大倉跟下屬懷了孩子，與水川離婚收場。水川之後跟小鮮肉赤楚衛二有過短暫情緣，又與律師山本浩司約會，經過一段段感情落空與挫敗，重回鄉下秋田，再遇高中老師，才了解到自己也許表面上實現了當天的夢想，跟現實卻有點點落差，而且並不快樂。劇中透過森崎溫的同事小柳友，點出水川的出身很難攀附她仰望的階層。小柳友自言怎樣努力和做出成績也好，最後升遷機會都是給人脈和地位比他強的森崎溫。其實婚姻也一樣，與森崎溫的一段情，是水川的第一個教訓；到跟山本浩司約會，他甚至明示暗示兩人拍散拖沒所謂，但不可能論婚嫁，透過在高級西餐廳和壽司店用餐，表明家庭背景、出身與交際圈子才是婚姻持份者。劇中又把三軒茶屋、惠比壽、銀座、港區等不同地點，勾勒出初戀男友、菁英、和服店老闆及律師的階層分野。其實同樣在Disney+播放的電影《東京貴族女子》也述說類似主題，並透過無法支付名校慶應大學學費而輟學的水原希子、一心待嫁的名門閨秀門脇麥，以及家族從政的高良健吾之間感情瓜葛，表達當地社會上流階層的門戶之見。

桂綸鎂佔戲重演得落力

《台北女子圖鑑》共11集，桂綸鎂幾乎每集有不同男友，而每一集的名稱十分文藝腔地加插了台北地區，譬如〈從台南永康到台北永康，碎了一地的台北夢〉、〈信義區隱形的巴別塔，三十歲落後人生〉、〈66天的限定情書，赤峰街甜膩滋味〉等，可是劇情與角色看不到當中的關聯與特性；再者高鐵啓航多年，台南和台北的城鄉差異真有那麽大，足以令女主角憧憬台北的所謂都市生活？尤其已有互聯網的年代，主角拿着智能手機，時尚資訊垂手可得，還會在面試時化個俗氣妝容而受到批評？此劇或許更像同樣對感情落墨蜻蜓點水的《緣路山旮旯》，只是主角由岑珈其換成桂綸鎂。後者的對象包括控制欲強的鳳小岳、不願離婚的石頭、富裕卻家境複雜的林柏宏、不婚主義張孝全等，桂綸鎂劇中甚至嘗試玩交友網，卻沒看到她在每段關係之後如何成長，也好像沒憧憬自己要過怎樣的人生。台北作為此劇的舞台，跟角色有什麽特別關聯，除了每集的文藝腔主題，不太看得出來。桂綸鎂演得很落力，戲分由頭帶到尾，髮型、服裝、室內佈景轉個不停，只是好像始終看不到角色連貫的個性，扮演她好友的王柏傑和夏于喬反而性格更鮮明。