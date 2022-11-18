姜皓文大讚林敏驄好戲 宣萱拍ViuTV劇求開心 無想過撼無綫

【明報專訊】宣萱接拍ViuTV新劇《極度俏郎君》，稱沒有對撼無綫的想法，現在拍劇主要求開心，劇本好、對手好，以及開心跟一班年輕演員合作。姜皓文錯過演出《下流上車族》林敏驄的角色不感可惜，大讚對方演得好，比他所幻想的角色好很多。同劇還有去年做「通波仔」手術停工、康復沒再演出TVB《愛．回家之開心速遞》的黎彼得，透露跟無綫還有1年合約，但獲開綠燈拍ViuTV劇。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

宣萱、姜皓文（黑仔）、黎彼德、張慧儀、強尼、練美娟（娟姐）及男團ERROR，昨日出席ViuTV新劇《極度俏郎君》開鏡拜神。宣萱與黑仔繼電影《一線生機》後再次合作，劇中飾演離婚夫妻，坐了20年冤獄的黑仔，出獄後想找回老婆修補關係，更會與娟姐爭奪宣萱。兩人受訪時表示已開工個多月，非常開心，成個團隊都很融洽。宣萱表示甚少看劇本笑到「gap gap聲」。

黑仔覺得《極》劇只得20集不夠喉，想拍多20集，「尤其遇到宣萱，我全家都喜歡她，連屋企的狗仔都興奮，聞到我身上有陣宣萱味，即刻飛撲過來」。

宣萱讚練美娟首日開工即入戲

黑仔大讚ERROR勤力及用心。宣萱笑言攞了ERROR全員拍劇的第一次，但因劇中角色較正經，所以拍攝時常要自我提醒，不要被他們「帶走」了角色，不過可以同一班年輕演員合作很開心，又大讚娟姐性格豪爽，而且第一日開工已入戲，代入其TB角色，拍攝時一眾年輕偶像的粉絲應援，令她大飽口福，肥了少少。黑仔稱宣萱也有帶零食回劇組慰勞大家。

黑仔對不起《下流上車族》編劇

問到是否獲重金邀請拍劇，以對撼無綫？宣萱表示沒想這些，現在拍劇求開心，劇本、角色好就OK，收視不是他們控制的範圍。對於無綫劇《下流上車族》取佳績，因檔期錯過了演《下》劇男主角的黑仔，大讚林敏驄演得很好，比他所幻想的角色好很多。

問到未能參演會否感可惜？黑仔說：「不會，但有種難以形容的感覺，但林敏驄真的演得好，故事跟我當時所知的一樣，只有少少變動。其實當初我說想拍喜劇，編劇就寫了這個故事給我，所以我都覺得有少少對不起，可能緣分未到，很替他們開心。」宣萱表示也有追看《下》劇。問到無綫有否邀她拍劇？她稱暫時未有，只要適合都會演出，不過現時檔期已排到明年尾。

黎彼得抗拒返無綫拍劇「最好不要啦」

黎彼得表示之前確診新冠病毒，休息了半個月，現在身體已回復正常。他稱開工非常舒服，又透露跟無綫仍有一年合約，但獲准出外拍劇，「因為無綫都不找我開工，大家溝通過後，批准我出外拍劇，所以並非食兩家茶禮，但要通知一聲，不要撞期，大家遷就。（是否不抗拒再返無綫拍劇？）最好不要啦」。談到網民對《愛．回家》的「大四喜」缺少他感可惜？黎彼得稱沒辦法，這個世界亦不會因缺了誰就不行。

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