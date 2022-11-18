曾比特滿意公司安排內地工作 炎明熹不怕被福祿壽醜化

【明報專訊】炎明熹（Gigi）與曾比特（Mike）繼音樂節目《聲生不息》後，再度為無綫《萬千星輝賀台慶》演出「聲生不息福祿壽」，昨日聯同舞蹈員綵排。兩人雖久未見面，但合唱5首快歌甚有默契。

Mike：將會出新歌

Mike演出《聲生不息》後在內地知名度急增，留在內地工作近9個月終於返港。他稱回港後即去買最掛念的格仔餅，並修剪招牌爆炸頭。Mike身形較前消瘦，稱在內地狂做運動，盼保持體能應付工作。有報道指他被唱片公司「放逐」，單人匹馬到內地工作，疑被冷待感不滿？Mike表示公司有安排經理人同行，提供好多支援，而且拍節目獲前輩照顧。他又否認曾呻不滿，「跟公司有溝通和了解，在內地拍了兩個節目，有前輩照顧，幾滿意公司的安排。我要呻的話，都是呻沒格仔餅食，跟前輩合作和相處得好開心」。他透露將會出新歌和接了樓盤代言工作，明年會再返內地工作，「想同時兼顧香港和內地市場，想出廣東和國語歌，甚至其他語言的歌，始終大家在香港認識我，內地就關注我，需要向每個喜歡我的人交代，想做好音樂」。近期他所屬的環球唱片相繼有人離巢，包括陳凱詠。他表示剛返港未有時間了解，相信同事可能跟公司理念不一致才離開，望大家將來有更好發展。

Gigi很久沒見Mike，昨日見對方消瘦了，感覺跟之前有些不同。Gigi較擔心跟前輩福祿壽合作，最難是忍笑，怕唱歌時會因忍笑變全身顫抖，笑言想有忍笑金鐘罩。

Gigi想有忍笑金鐘罩

若被福祿壽模仿或醜化？Gigi稱不會嬲，「我應該會又笑又喊，最緊要大家開心，有人扮我，證明我夠signature。扮我齊蔭頭髮的話，如果不戴假髮，可用眼線筆在額頭畫一條條黑線似barcode。我想戴爆炸頭假髮扮Mike」。

記者：林蘊兒