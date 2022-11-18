風騷現身台北 開金口唱京劇 林青霞拒復出 夢想當巴黎街頭畫家

【明報專訊】68歲林青霞昨日在台灣為著名珠寶品牌的全新旗艦店開幕擔任剪綵嘉賓，相隔3年在台灣公開露面的她穿上桃紅色連身裙配接近4億新台幣（約1憶港元）的珠寶亮相，貴氣逼人，「大美人」風采不減。林青霞甫出場即風趣笑說：「為了出席活動，昨（前）晚沒吃，今（昨）天也只能吃兩顆蛋的蛋白。」已息影多年的林青霞，被主持人黃子佼問會否復出，她斬釘截鐵說：「沒考慮復出。」並稱最近開始學素描，夢想到巴黎當街頭畫家畫人像。

說到憑電影《白日青春》角逐第59屆金馬獎最佳男主角的黃秋生，日前在社交網自爆在香港機場巧遇林青霞，被對方主動搭訕並讚他演戲好，感受寵若驚一事，林青霞說：「我如果很欣賞一個人，或看到別人長處，最高興是能告訴他，希望帶給他們鼓勵，讓他們願意做得更好、更有信心。我常常做這種事，喜歡給人家意外驚喜，是說好話、喜樂的嚇。」據悉林青霞不會出席明天舉行的金馬獎頒獎典禮，不過12月初會再回台灣為她的第四本新書散文集《青霞小品》造勢，影迷及書迷屆時能近距離一睹林青霞的風采。

新書有親筆畫作

主持人黃子佼談到林青霞這個月喜事不斷，憑第三本著作《鏡前鏡後》獲得「第十六屆香港中文文學雙年獎」散文組推薦獎及香港大學頒發榮譽博士。問到獲文學獎感受？林青霞謙虛說：「真的是想像不到」，並透露事前不知道出版社為她報名，被通知獲獎後既驚且喜，她笑說：「我很喜歡意外驚喜。」

被問到未來計劃和願望？林青霞強調沒考慮復出，並稱有個小小夢想，想當街頭畫家，在巴黎街頭幫人畫人像，又透露最近剛開始學素描，新書也有她的畫作，「除了畫畫外，最近也培養了新才藝，就是唱京劇 」。心情大靚的她即席獻唱了一小段京劇，逾百圍觀粉絲歡呼鼓掌。

到訪小店 即興下廚煮麵

此外，3年沒到訪台灣的林青霞，日前到埗後，穿便服的她現身社區一家擔仔麵店，品嘗地道小吃虱目魚等美食，還心血來潮，要求老闆讓她親自下廚煮麵。林青霞在鏡頭前拿着夾子夾麵，模樣十分專業，還在微博貼出多張開心煮麵照，留言問：「有誰想吃我煮的擔仔麵？請舉手。」粉絲紛紛留言「請給我一碗麵！」「我要！」「好可愛，水霧裏的林小廚！」等。林青霞說：「這間是我最喜歡的小吃店，每次回台灣都會吃。」又表示自從寫作後，對任何事都有好奇心和興趣，很接地氣，這種腳踏實地的感覺很好。

娛樂組