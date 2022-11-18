遭冒名行騙急澄清 林盛斌難忘街頭被呃錢

【明報專訊】林盛斌（Bob）、戴祖儀及劉佩玥前晚任無綫遊戲節目《唔玩唔知有獎攞》嘉賓。Bob近日在個人社交平台發文，公開有騙徒冒他的名義聲稱與品牌合作，透過電話短訊騙財，他大感無奈，「類似騙案手法經常有，若冒充我跟粉絲傾偈，我都算數，但今次真過分，令我要立即公開呼籲大家要小心，不希望有人上當」。

戴祖儀最近也發現被冒充在交友網開戶與人聊天，「突然接到一個粉絲私訊，說剛才跟我傾得好開心，搞到我一頭霧水」。她憶起小時候有遇過郵包騙案，並說：「收到電話叫我收郵包，要我提供個人資料，又要信用卡號碼，當時讀緊書沒有信用卡，才避過受騙。」

戴祖儀曾遇校園欺凌

Bob再分享讀中七做暑期工，在街頭遇印巴籍男子手持神像照片聲稱擁神力，叫他畀100元換取預知下期六合彩開彩號碼，他說：「唔知點解會聽他講，給了他100元，攞住6個號碼買六合彩，結果一個都不中！廿幾年前，100元對我來講好多。」並稱子女在資訊發達年代成長，比較醒目，還讚大女在社交網收到網友難聽留言，仍能大方回應，「她回應好得體，明白不是個個人都喜歡當藝人的爸爸」。戴祖儀稱初出道時，都經常收網民惡言批評，「我練到EQ好高，因為讀小學已經遇過校園欺凌」。

記者：鍾一虹