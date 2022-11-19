「聞阿Ｍo落淚因那刻情緒到」 Anson Lo否認與AK爭位坐

【明報專訊】毛舜筠（毛姐）、謝君豪、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及談善言等主演電影《過時‧過節》本月24日上映，昨晚在太古城舉行首映禮，吸引逾千Anson Lo與Edan的粉絲圍觀，迫爆多層商場，兩人出場時粉絲尖叫聲震耳欲聾。日前在《拉闊音樂會》演出後胃抽筋的Anson Lo精神不錯，他表示已沒大礙，投入演出沒有陰影。對於在籃球賽後受訪時被指聽到好友李啟言（阿Ｍo）名字即背人落淚，他承認那刻情緒有此反應，又澄清當晚江生（Anson Kong、AK）沒有發脾氣或跟他爭位坐。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

活動約7時半舉行，Anson Lo與Edan進場時，粉絲尖叫不停，他們向粉絲揮手打招呼。談善言坐輪椅進場，然後用拐杖上台。

Anson Lo日前在拉闊音樂會演出後因胃抽筋未有接受傳媒訪問，問他現在有否不適？他說：「翌日已去睇醫生，這幾天已沒事。以後我會注意飲食，當天因為過分憂慮，不敢亂吃東西怕肚痛，全日沒進食才胃抽筋。現在已沒事 ，大家無需擔心。」

投入工作沒有陰影

MIRROR紅館演唱會墜屏事故後，Anson Lo相隔3個多月再重踏舞台，事後發文說排練時曾發抖及爆喊，問現時感覺如何？他表示重回舞台再見粉絲很開心、很享受，跟欣宜如何辛苦綵排都忘記了，集中精神全力去表演。有沒有陰影？他說投入任何工作，包括舞台都沒有陰影，「我精神上已經準備好才可專注表演，如果未準備好，不會夾硬來」。MIRROR在商台籃球賽後受訪，被問到有什麼跟阿Mo說時，他忍不住背向傳媒喊？他承認道：「那刻情緒到，所以有這反應。」在旁的Edan表示每個人情緒到都控制不了，希望大家給予MIRROR多些空間。

Edan：有向舞蹈員解釋

對於在籃球賽當晚，他們說舞台安全，事後惹舞蹈員不滿，在社交網鬧爆？Edan表示有留意，「對大家都是難過的事，一定有不同情緒出現，好明白，希望大家可以慢慢一齊度過這件事。（被鬧有否不開心？）理解和完全明白，最緊要大家多溝通，以及給他們多些空間，我們才可以一齊再踏舞台。（有否向不滿的舞蹈員解釋？）我有，我的意思不是這樣，是估不到舞台結構會墜下來，可能我表達得不好，有解釋」。有報道指AK當日疑似受傷發脾氣，並發生與Anson Lo爭位坐事件？Anson Lo說：「AK受傷是真，向我發脾氣和爭坐是假，個場那麼大、那麼多座位，何需爭，大家誤會了。」有否問候姜濤傷勢？Anson Lo表示有，每天傳短訊問候，了解姜濤康復進度，因康復期間很需要人關心和陪伴，他因有工作，未能去探姜濤。

毛姐關心姜濤「最重要休息」

毛姐表示有關心姜濤傷勢，「我有問候他，現在最重要是休息。（會否煲湯水給他？）要進補的嗎？」謝君豪笑說：「後生仔那麼旺盛，不要亂咁補。」談善言日前因拍《打天下2》受傷，她說：「因為起跳和落地不好，左膝韌帶斷裂，正等候做手術，相信要休息幾個星期才復原。現在跳拍無我的戲分，未知之後如何處理。其實傷勢不是太嚴重，因要行一段路，坐輪椅比較方便，用拐杖都行到。」

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